Pe 28 decembrie 1989, echipajul aeronavei AN-24 YR-BMJ a companiei TAROM compus din Chifor Ioan (38 ani), pilot-comandant, Valter Jurcovan (31 de ani), copilot, Moldoveanu Mihai (35 ani), instructor de zbor, Marghidan Elena (35 ani), însoţitoare de bord, Petre Bănică (41 ani), însoţitor de bord şi Cristea Gelu (33 ani), mecanic de bord, a decolat de la aeroportul Internațional Bucureşti-Otopeni, cu destinaţia Belgrad.

La întoarcerea în ţară, aeronava urma să transporte sânge necesar transfuziilor răniţilor din timpul Revoluţiei.

Cursa charter fusese cerută de Ion Iliescu, în numele noii conduceri a FSN, care a motivat că era nevoie să se aducă din Iugoslavia, sânge pentru răniţii din revoluţie. În avion se mai afla şi Ian Henry Perry (24 de ani) fotoreporter la ziarul britanic Sunday Times.

„La bord era un singur pasager. La controlul bagajelor i s-a cerut să trimită geanta la cală, însă el a refuzat. Avea multe casete video”, îşi aduce aminte Aurelia Grigore, fosta însoţitoare de bord a Tarom, o legendă a aviaţiei româneşti.

De la Belgrad, Perry urma să schimbe avionul, cu unul pentru Londra. Britanicul avea asupra sa câteva casete video, filmate de el în timpul Revoluţiei, dar şi alte casete video realizate în Bucureşti de mai mulţi corespondenţi străini. La scurt timp după decolare, deşi zborul era autorizat, iar avionul se afla pe calea aeriană indicată în planul de zbor, avionul TAROM a fost doborât de o racheta AA, la 50 km de București. Epava avionului a fost găsită în pădurea Mălinoasa, în apropierea comunei Vişina din județul Dâmboviţa, la 12 km nord-vest de divizionul 182 Rachete AA – Boteni.

„Și să nu uităm că toți au fost voluntari! Mi-l amintesc pe Valter plecând în ultima lui cursa în pasul ștrengarului! Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, își amintesc familia și apropiații celor care au pierit în această castastrofă.

La scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Otopeni, avionul s-a prăbuşit la 55 de kilometri de Capitală în pădurea Malinoasa de pe raza comunei Vişina, din judeţul Dâmboviţa.

Ancheta nu a fost finalizată în mod corect niciodată, totul a fost mușamalizat – spun experții.

„A fost primul și singurul avion civil care a primit ok de zbor în ziua respectivă din România. Ca urmare, posibilitatea unei erori este exclusă. Este evident că scopul a fost uciderea ziaristului și distrugerea probelor, lucru despre care s-a vorbit încă din ianuarie 1990.”, spune un pilot român.

Soția pilotului din avionul doborât de rachetă a murit în accidentul de la Balotești

Copilotul Valter Jurcovan înlocuise un coleg care nu reuşise să ajungă la timp. După ani, soţia sa stewardesa Doina Jurcovan avea să ţină locul altei colege care trebuia să plece în cursa Bucuresti-Bruxelles, prăbuşită la 31 martie 1995 la Baloteşti. Singurul lor fiu, Bogdan, care visa să devină pilot precum tatăl său, şi-a găsit sfârşitul la 1 mai 2001, electrocutat într-un parc din Bucureşti.

Fiul însoțitoarei de zbor care a făcut schimb de locuri cu colega ei, dezvăluie secrete acoperite de autorități: „În aceeași zi a mai fost o cursa spre vest. Mama mea a fost rugata de colega ei, Elena Marghidan, sa facă schimb de locuri ca să zboare ea la Belgrad și sa ajungă mai devreme acasă la fata ei Simona. N-a mai ajuns niciodată acasă. Soția pilotului Jurcovan a decedat în catastrofa de la Balotești câțiva ani mai târziu. La bordul aeronavei spre Belgrad se afla cu siguranță o lada cu casete video înregistrate în București. Văzând ca se trenează ancheta, membri ai Tarom-ului au cautat sa afle adevărul. Au găsit inclusiv persoana care a apăsat butonul ce a declanșat racheta. Nu a fost făcută nicio acuzație oficiala de către procuraturi. Întrebări fără răspuns, vinovați fără vină și copii lăsați orfani pentru a proteja informații și persoane. Dacă în multe cazuri au existat probleme de comunicare ce au dus la morți și răniți (vezi autobuzul de la Otopeni), aici a fost crimă. Cutiile negre ale aeronavei au dispărut de la locul catastrofei”, a spus Tudor Șerban.

Jean Niculescu, aparent un personaj cheie al acetui eveniment a făcut precizări publice: „Avionul a fost lovit de o racheta lansată de la Boteni. După catastrofă, două elicoptere de la Boteni au aterizat la fața locului, lângă pădure. Știu de la localnici.

Am făcut parte din comisia care a cercetat la fața locului. Trebuia să fac parte din acel echipaj, dar îmi luaseră pașaportul.

Nu am găsit casete video, nici măcar sparte, dar am găsit casete foto normale, fără film în ele, „cineva” scosese filmele pentru a se voala. Casetele nu erau sparte.

În jur de 4-5 am găsit, dar atunci nu am realizat.

Cunosc bine și filmul zborului, de la decolare până la impact, făcut după cutia neagră cu concluzia finală că avionul a fost lovit de o forță externă.

Nu va răspunde nimeni, cu toate că se cunosc vinovații. Nu este unul singur.”

Puteți să urmăriți un amplu documentar despre acest incident AICI.

