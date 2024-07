Tragedie în Turul Austriei la ciclism. Sportiv mort într-un accident mortal

„Întreaga noastră echipă este devastată de acest accident tragic, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia lui André și de echipa sa Coop-Repsol, în această perioadă incredibil de dificilă”, au transmis organizatorii competiției.

We are devastated by the tragic passing of André Drege🌹

Our thoughts and prayers are with André’s family and loved ones during this incredibly difficult time.

André’s family has requested privacy as they mourn their loss, and we kindly ask that their wishes are respected. pic.twitter.com/qtD79ItOnI

— Team Coop - Repsol (@TeamCoopRepsol) July 6, 2024