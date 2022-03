Tragedia momentului în politică! Un fost ministru al Apărării şi-a pierdut viaţa: „Dumnezeu l-a luat sub paza lui”

Generalul Niculae Spiroiu, ministru al Apărării Naționale în perioada 1991-1994, în guvernele conduse de Petre Roman, Teodor Stolojan și Nicolae Văcăroiu a încetat din viață, joi, 31 martie, la vârsta de 85 de ani.

Anunțul a fost făcut de Ioan Mircea Pașcu, și el fost ministru al Apărării în Guvernul Adrian Năstase. „Acum am aflat, cu surpriza și durere, despre decesul Generalului Nicolae Spiroiu, ultimul ministru militar al României. El m-a învățat ce înseamnă să conduci oameni, ce înseamnă munca administrativă, atunci când am fost numit ca prim civil în conducerea Ministerului Apărării după război, în Martie 1993. Îi sunt veșnic recunoscător și sunt convins ca Dumnezeu l-a luat sub paza lui, pentru ca așa face cu oamenii buni! Adio, Nicule! Condoleanțe familiei!”, a scris Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.

Niculae Spiroiu s-a născut pe 6 iulie 1936, la București. A fost inginer și a activat în armata română. Niculae Spiroiu a fost înaintat în gradul de general-maior (cu 1 stea) prin Decretul președintelui Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, din 28 decembrie 1989.

La data de 8 noiembrie 1990, generalul-maior Niculae Spiroiu a fost numit în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei din Ministerul Apărării Naționale. În perioada 30 aprilie 1991 – 6 martie 1994, generalul-locotenent Niculae Spiroiu a îndeplinit funcția de ministru al apărării naționale în guvernele conduse de Petre Roman, Teodor Stolojan și Nicolae Văcăroiu.

În calitate de ministru al apărării, Nicolae Spiroiu a inițiat apropierea României de NATO şi a sprijinit lucrările Comisiei senatoriale de anchetă asupra evenimentelor din decembrie 1989.