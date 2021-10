Tragedia de la Constanța. Arafat, izbucnire nervoasă în fața jurnaliștilor: „Nu sunt Superman”

Secretarul de stat Raed Arafat a avut o ieșire nervoasă, la Constanța, în timpul conferinței de presă care a urmat după incendiul în care și-au pierdut viața șapte pacienți.

„Vreți să spuneți că e situația actuală pentru că Arafat nu a demisionat?! Am explicat ce face DSU. Doctorul Arafat nu e Superman, care să rezolve toate problemele. Nici instituțiile aflate în coordonarea lui nu sunt instituții de supraputere să rezolve absolut toate problemele. Totul depinde de nivelul în care există competență pentru rezolvarea unei probleme”, a izbucnit șeful DSU.

El a previzat că instituțiile pe care le subordonează au făcut tot ce este posibil în situația dată, la incendiul de la Constanța. Raed Arafat a precizat că IGSU a făcut controale și sesizări în legătură cu situația din spitalul constănțean.

„La acest moment, din păcate, noi am răspuns, am venit, am făcut tot ce este posibil… Nu eu, ci colegii care au venit. Se știe că au fost controale făcute. Se știe că au fost sesizări făcute. Urmează să stabilească dosarul penal și procurorul care sunt responsabilitățile pe linie penală și vina și așa mai departe”, a spus șeful DSU.

Cum a apărut eroarea cu numărul persoanelor decedate

În acest context, șeful DSU a dat explicații în legătură cu raportarea eronată a morților de la Constanța. Raed Arafat a declarat că a fost vorba despre dublarea unor persoane deja decedate. Astfel, cinci victime au încetat din viață la fața locului, iar alte două persoane au fost transportate la alte spitale, unde au decedat. Aceste două persoane au fost dublate.

„Nu au existat nouă persoane. Noi n-am confundat 2 persoane care ar fi fost în viață. Decedații au fost 7. S-a calculat din greșeală, pentru că au fost dublați doi oameni. Situația era în dinamică. Din punct de vedere al medicilor, având în vedere ora, angajații spitalului erau la muncă. Să nu uităm că suntem într-un val patru și avem personal răspândit peste tot”, a precizat Raed Arafat.