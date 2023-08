Tragedia de la 2 Mai. Ancheta internă care se desfășoară la Inspectoratul Poliției Județului Constanța, din ordinul ministrului Cătălin Predoiu, se pare că a ajuns la primii vinovați de cele petrecute în cazul drogatului Vlad Pascu.

Conform unor surse invocate de postul România TV, urmează ca șeful IPJ, comisarul șef Glugă să fie destituit pentru modul în care a fost manageriată întreaga situație ce a generat tragedia de la 2 Mai. De asemenea, șeful Serviciului Poliției Rutiere va fi schimbat din funcție.

Ancheta nu s-a încheiat încă, dar foarte multe nereguli au ieșit la iveală legat de modul în care au acționat agenții din teren, neimplicarea procedurală a superiorilor lor.

Tragedia de la 2 Mai, în care au murit doi tineri

Conform unor surse din rândul sindicatelor polițiștilor s-a aflat că un tânăr agent a fost cel care a fost prezent la „întâlnirile” de pe șosea cu șoferul Vlad Pascu. Era un polițist detașat din București și care a cerut ajutor colegilor din dispeceratul Constanța. În privința actelor mașinii, inclusiv asigurarea RCA care ar fi lipsit, verificările s-au făcut prin dispecerat. Agentul a fost asigurat că totul este în regulă.

După apelul la 112, la 00.40, în care un cetățean reclama faptul că o mașînă circulă haotic, agentul detașat a întrebat dispeceratul dacă trebuie să meargă să îl caute. Dispecerul i-a răspuns negativ, prioritatea în acea seară fiind acțiunea „Blocada” adică supravegherea unor cluburi.

La 02.40, Vlad Pascu s-a intersectat din nou cu agentul bucureștean și încă un polițist. Era în mașînă cu doi tineri despre care a spus, ulterior, că îi cunoscuse în Vama Veche în acea seară. Avea doar cartea de identitate la el, le-a spus polițiștilor că actele sunt la tatăl lui, care este în Constanța. A fost momentul în care agentul a sunat în dispecerat și a cerut să să fie verificați în baza de date atât el, cât și mașina. I s-a comunicat de dispecer că totul e în regulă. Nu a ridicat plăcuțele mașinii dacă a primit un astfel de răspuns.

Agentul, așa neexperimentat cum este (are doar un an de activitate, spun colegii), a cerut ca un echipaj de la Rutieră să se deplaseze la locul în care Vlad Pascu a fost oprit și să îl testeze. I s-a răspuns că nu e niciun echipaj disponibil și i s-a indicat să îl ducă la sediul Poliției Vama Veche, pentru că acolo se află etilotestul care nu poate fi scos din secție pentru că riscă să se strice. Agentul a informat dispeceratul că el nu are competența de a face testări, fiind de la ordine publică. La sediul poliției din Vama Veche s-a deplasat un alt agent din zonă, ca să îi ajute cu testarea. Testarea a avut loc în curte.