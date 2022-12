„Comerciantul morții”. Traficantul de arme rus, eliberat de SUA, spune că sprijină „din toată inima” războiul din Ucraina și că s-ar oferi voluntar. Video

Viktor Bout, supranumit „Comerciantul morții” de către acuzatorii săi, a fost eliberat joi din detenția americană într-un schimb de prizonieri cu starul american de baschet Brittney Griner . Întrebat dacă avea un portret al președintelui Vladimir Putin în celula sa, Bout a spus: „Da, întotdeauna. De ce nu? Sunt mândru că sunt rus și că președintele nostru este Putin”.

Fostul ofițer militar sovietic ispășea o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în Statele Unite sub acuzația de conspirație pentru uciderea americanilor, achiziționarea și exportul de rachete antiaeriene și furnizarea de sprijin material unei organizații teroriste. Bout, care și-a menținut nevinovăția, se crede că are peste 50 de ani, vârsta lui fiind înncă disputată din cauza diferitelor pașapoarte și documente false.

Griner, în vârstă de 32 de ani, s-a întors vineri în Statele Unite, după ce a fost eliberată din arest în schimbul unui traficant internațional de arme.

În primul său interviu televizat de la întoarcerea sa în Rusia a spus că: „Dacă aș avea ocazia și abilitățile necesare, m-aș oferi voluntar (pentru a lupta în Ucraina)”, a spus el, spunând că „nu înțelege” de ce ofensiva masivă a Moscovei nu a avut loc din 2014. De asemenea, s-a prezentat, din nou, ca un om de afaceri care a lucrat legal, dar care a servit drept „exemplu” pentru a-i forța pe alți ruși să accepte înțelegeri cu Washingtonul, ceea ce spune că a refuzat să facă.

