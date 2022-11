Moșii de toamnă. De ce nu este bine să ieși noaptea din casă de Sâmbăta Morților. Tradiții, obiceiuri și superstiții

În Sâmbăta Morților sau Moșii de toamnă, după Sfânta Liturghie, se fac parastase pentru cei care nu mai sunt printre noi.

Tradiția creștină spune că parastasul se face în speranţa că Dumnezeu, pentru jertfa noastră plină de iubire şi pentru rugăciunea făcută de cel care primeşte darul, va ierta păcatele pe care cel mort le-a făcut în decursul vieţii sale.

De asemenea, când cineva primeşte ceva slujit la Biserică sau acasă, el spune, pentru cel mort: Dumnezeu să-l ierte sau Bogdaproste. Acest lucru înseamnă slăvit să fie Domnul. În plus, tot în această zi, rudele decedatului merg la cimitir pentru a curăţa mormintele şi a duce flori și lumănări.

Tradiții și obiceiuri de Sâmbăta Morților

Tradiția spune că, în această zi, se aprind lumânări la mormintele rudelor care au murit pentru a încălzi sufletele celor decedați. În ceea ce privește orânduiala bisericii, mai întâi, este oficiată Sfânta Liturghie care este urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți.

De Sâmbăta Morților sau Moșii de Toamnă se aprind lumânări la mormintele celor decedați. Tradiția spune că este bine să se aprindă cel puțin două lumânări, pentru a încălzi sufletele celor decedați. În plus, înainte, se obișnuia pe la sate să se organizeze hore, iar la oraș, bâlciuri și baluri. În același timp, oamenii obișnuiesc să dea de pomană un preparat caracteristic zonei. În plus, în pachete se pune și friptură de porc. O altă tradiție mai spune că nu este bine să fim certați cu alți oameni, să fim îmbrăcați cu haine curate. În plus, femeile trebuie să aibă capul acoperit.

Ce poți să împarți de Moșii de Toamnă

Oamenii pot aduce la biserică o sticlă mică de vin, colivă și bucate pregătite înainte, pentru a putea fi împărțite. Pentru pomenirea morților se mai pot duce, în funcţie de posibilităţi, pachete cu plăcinte, brânzeturi, piftie, carne, sarmale, mere şi alte fructe. Aceste pachete sunt pregătite înainte de acasă. Ulterior, ele vor fi împărțite, după terminarea slujbei, alături de o lumânare. În fiecare pachet trebuie adăugat și câte un colac, dar și un prosop.

Este important de amintit că preotului pe lângă pomelnic trebuie să îi oferi și un prosop, tămâie și cărbuni. În plus, este nevoie și de lumânări. La fiecare vas, colac sau prescură pe care le vei împărți va trebui să oferi și câte o lumânare. Mai mult decât atât, încă mai există obiceiul, în Muntenia, să fie adus lângă colivă un bănuț care să fie dat celui mai sărac om din sat. Tradiția spune că va aduce spor atât celui ce a dat, cât și celui care a primit.

Superstiții legate de Moșii de toamnă

În tradiţia populară există superstiția că la Moşii de toamnă sufletele morţilor coboară pe pământ, de aceea se dă de pomană mâncare gătită. Gospodinele pregătesc sarmale, cele mai gustoase prăjituri, iar cel mai bun vin este scos din cămară.

O altă superstiție spune că în această perioadă nu este bine să ieși noaptea din casă pentru că sufletele morţilor colindă neîncetat. În noaptea din ajun şi de Moși, sufletele se întorc la mormite şi aşteaptă să meargă la cer. În plus, tot în această zi, gospodinele nu dau cu mătura ca să nu ridice praful în ochii răposaţilor. Femeile nici nu spală şi nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea morţilor.

O altă superstiție spune că nu este bine să mergi la fântână și nici să treci printr-o răscruce de drumuri izolată. Tradiția zice că pe acolo trec duhuri necurate și trebuie să te ferești de ele. Nu este bine să faci vizite în ziua Moşilor, decât dacă mergi să dai alimente de pomană. De asemenea, tradiția spune că nu trebuie să ieși din biserică înainte de terminarea Sfintei Liturghii, informează Libertatea.