Andreea a renunțat la televiziune și a părăsit postul Antena 1 pentru a-și urma celelalte pasiuni. Se pare însă, că prezentatoarea nu poate sta prea mult timp departe de „lumina reflectoarelor”.

Aceasta a decis că este timpul pentru o nouă apariție la TV, dar de această dată, la concurență. A făcut deja un interviu pentru Kanal D și urmează să apară în curând în cadrul emisiunii Teo Show.

„Astazi dimineata am filmat pentru colegii de la Kanal D. Cu cine? Asa cum se vede din fotografii, cu Eva, fiica mea.

Am vorbit despre viata in aceasta perioada, pre si post izolare, de reluarea activitatilor de zi cu zi, am raspuns tuturor intrebarilor puse de Madalina Lambriloc cu multa decenta si experienta. In curand, la Teo Show!”, a scris Andreea Berecleanu pe Facebook.