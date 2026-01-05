Toți brazii de Crăciun din Chișinău vor fi reciclați. Autoritățile explică unde trebuie depozitați și cum sunt reutilizați

Republica Moldova. Toți brazii și molizii utilizați de chișinăuieni în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi reciclați, anunță Primăria municipiului Chișinău. În acest sens, locuitorii Capitalei sunt îndemnați să depoziteze arborii de Crăciun în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor municipale, și nu în containerele destinate deșeurilor menajere.

Potrivit autorităților municipale, brazii și molizii vor fi colectați de serviciile specializate ale Primăriei, conform unui grafic stabilit, și transportați către platforma de deșeuri biodegradabile, unde vor fi reciclați în condiții ecologice.

După colectare, arborii vor fi tocați, iar rumegușul obținut va fi utilizat pentru producerea compostului organic. Acesta va fi folosit ulterior ca îngrășământ natural pentru fertilizarea solului, îmbunătățirea calității terenurilor și întreținerea spațiilor verzi din municipiu.

Reprezentanții municipalității subliniază că acest proces contribuie direct la reducerea cantității de deșeuri, la protejarea mediului și la reutilizarea eficientă a resurselor naturale.

„Respectarea acestor recomandări contribuie la protejarea mediului, reducerea cantității de deșeuri și menținerea curățeniei în Chișinău”, se arată într-un comunicat al autorităților locale.

Pentru buna desfășurare a procesului de colectare, Primăria face apel către locuitorii Capitalei să nu arunce brazii în containerele de gunoi, întrucât aceștia pot bloca accesul și pot crea dificultăți în evacuarea deșeurilor menajere.

Totodată, șoferii sunt rugați să nu parcheze mașinile în fața platformelor de colectare, pentru a permite accesul autospecialelor de salubrizare.

Tot mai mulți chișinăuieni optează, în ultimii ani, pentru brazii din ghiveci, considerați o alternativă mai prietenoasă cu mediul. Autoritățile recomandă ca acești arbori să nu fie aruncați, deoarece pot fi reutilizați sau replantați.

Specialiștii recomandă ca bradul din ghiveci să fie păstrat inițial într-un spațiu răcoros, precum un balcon închis sau o verandă, pentru a se adapta treptat la temperaturile exterioare. Ulterior, acesta poate fi plantat în curte, grădină sau într-un spațiu verde, respectând condițiile minime de sol și umiditate.

În cazul în care plantarea nu este posibilă, bradul din ghiveci poate fi donat unor instituții, școli, grădinițe sau poate fi predat serviciilor municipale, care îl pot integra în proiecte de înverzire urbană.