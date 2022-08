Tot mai mulți oameni renunță la abonamentul prin cablu. Care este motivul abandonului în masă

În iulie, streaming-ul a reprezentat 34,8% în ponderea consumului total de televiziune, o creștere de aproape 23% în ultimul an. Potrivit statisticii, audiențele la televiziunile prin cablu au scăzut de la an la an, ridicându-se la 34,4%.

Studiul realizat de Nielsen notează că streaming-ul a depășit vizionarea prin cablu: „este pentru prima dată când a depășit și televiziunea prin cablu”.

Netflix, Hulu și YouTube au câștigat, de asemenea, cote record, Netflix ( NFLX ) fiind cea mai mare platformă de streaming datorită noului sezon „Stranger Things”.

Constatările din raport nu sunt surprinzătoare, dar reprezintă un punct de inflexiune pentru telespectatorul american tipic, precum și pentru industrie.

Se cheltuiesc miliarde de dolari pentru a-și consolida serviciile de streaming

Companiile de divertisment cheltuiesc miliarde de dolari pentru a-și consolida serviciile de streaming pentru a fi sigure pentru viitor. Dar zilele de glorie ale streaming-ului s-ar putea să se fi terminat deja: războiul pentru a câștiga abonații cu orice preț este încheiat.

Disney (DIS) crește prețurile după ce a pierdut o mulțime de bani pe diferitele sale servicii de streaming. Netflix a majorat recent prețurile și oprește partajarea parolelor.

De asemenea, Warner Bros, Discovery, compania-mamă a CNN, renunță la filme și seriale și își inversează controversata strategie de transmitere a tot sub un singur acoperiș. Toate cele trei servicii își extind ofertele susținute de anunțuri publicitare.

Dar nici streaming-ul nu pare să meargă atât de bine

Specialiștii spun că streaming-ul în sine nu se duce nicăieri, deocamdată este prezentul și viitorul Hollywoodului. Mai mult, se pune întrebarea ce va fi în viitorul apropiat deoarece pare că se apropie de sfârșit, pe măsură ce aceste servicii se maturizează şi nu vor mai fi atât de atractive.

„Războaiele de streaming s-au încheiat pentru că creșterea abonaților s-a oprit”, a declarat Michael Nathanson, analist media la MoffettNathanson, pentru CNN Business. Concluzia sa: „Lupți într-un război care nu mai are resurse în el”, a declarat analistul, potrivit CNN.