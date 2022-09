Tot mai multe zvonuri despre arestarea lui Xi Jinping apar pe rețelele de socializare. China nu confirmă informația

Potrivit zvonurilor lansate pe rețelele de socializare, Xi Jinping ar fi arestat la domiciliu. De asemenea, informațiile sugerează că aproape 60% dintre zborurile din China au fost suspendate vineri, 23 septembrie.

În plus, nu s-a oferit nicio informație despre aceste decizii. Presa din China nu precizează nimic despre acest lucru. Așadar, informațiile despre arestarea președintelui Chinei rămân doar zvonuri.

Este important de amintit că pe 16 octombrie va avea loc Congresul Partidului Comunist Chinez (PCC). Congresul are loc o dată cinci ani. Xi Jinping ar urma să fie reales în postul de secretar general al PCC pentru un al treilea mandat.

Is #XiJinping Under Arrest After #Military #Coup? Three Senior #AntiXi Officials Sentenced to Deathhttps://t.co/IHVGOxrSvf https://t.co/TYUrZYLoIT

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 24, 2022