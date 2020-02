Martyn Birchall s-a născut și a crescut în Regatul Unit al Marii Britanii, dar de 22 de ani trăiește în România, este căsătorit cu o româncă și… îi ajută pe români. Cum? Prin Fredel Education, care de peste zece ani oferă consiliere familiilor non-britanice cu privire la sectorul educațional din Regat.

„Fredel Education este o organizație specializată în înscrierea copiilor în școlile britanice, precum și în toate aspectele sistemului educațional din Marea Britanie. Noi reprezentăm o companie de consultanță cu experiență cu sediul la Londra, activând și colaborând cu specialiști în școlarizare din diverse țări. Cunoaștem foarte bine școlile din Marea Britanie și am ajutat multe familii din România să găsească scoli potrivite pentru copiii lor, continuând să le oferim consultanță și sprijin odată ce copiii și-au început studiile în Marea Britanie”, afirmă Martin pentru financialintelligence.ro.

Cu privire la costuri, un aspect foarte important, Martyn Birchall explică: „Taxele ajung la 40.000 de euro/ an la școlile cu internat, unde copilul are totul inclus – cazare, masă și școlarizare. Pentru școlile de zi, taxele sunt de 20-25.000 de euro numai pentru școlarizare. La școlile de stat, taxele sunt de 10.000 de euro/ an, însă locurile sunt mult mai limitate”.

În plus, Fredel Education „percepe un comision fix de 2500 de euro. Pentru profilarea copiilor, 2000 de euro”.

Conform datelor oficiale, „38% dintre câștigătorii Premiului Nobel au studiat în Marea Britanie, un procent mai mare decât al oricărei alte țări al cărei sistem educațional a format mințile elitelor”.

