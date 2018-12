TOP cu cele mai cunoscute ŞTIRI FALSE din 2018

Pentru că se apropie sfârşitul anului 2018, a venit momentul realizării unui top din mass-media cu cele mai mincinoase ştiri numite: FAKE NEWS.





Daily Caller a întocmit o lista cu cele mai bune exemple de știri false care au fost răspândite pe parcursul anului 2018:

1. WASHINGTON POST - a publicat un articol despre un copil migrant din Guatemala de șapte ani care a murit în custodia poliției în timpul unei patrule de frontieră. În ciuda titlului înșelător al postului care sugerează că moartea fetei se datorează patrulelor de frontieră, cronologia completă a evenimentelor și declarațiilor tatălui fetei, care au lăudat agenții de frontieră, au dezvăluit o altă poveste.

2. CNN și The Hill - au raportat la sfârșitul lunii septembrie, o plângere împotriva asaltului sexual al candidatului Curții Supreme, Brett Kavanaugh, fără a menționa vreodată că plângerea a fost retrasă prompt. Jeffrey a cerut scuze pentru că a comis o „greșeală“, făcând acuzații false împotriva lui Kavanaugh, dar CNN și Hill nu s-au deranjat să înregistreze retragerea articolele lor inițiale.

3. BOSTON GLOBE - Senatorul democrat din Massachusetts, Elizabeth Warren, a lansat un test ADN în octombrie pentru a-și dovedi afirmațiile repetate că ea are un strămoș american nativ. Boston Globe a vorbit mai întâi despre testul ADN, explicând că Warren avea între 1/32 și 1/512 sânge nativ american. Cu toate acestea, ziarul a publicat în cele din urmă două corecții care subminează în continuare pretențiile familiei lui Elizabeth Warren. Intervalul de generatii bazat pe stramos identificat in raport sugereaza ca este intre 1/64 si 1 / 1024th sange nativ american, a recunoscut The Globe.

4. New York Times - A legat inițial ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, de draperiile scumpe care atârnă în apartamentul ambasadorului din New York, scriind: "Opinia lui Nikki Haley din New York este neprețuită. Perdelele ei? 52.701 de dolari". Cu toate acestea, NYT mai târziu a recunoscut că perdelele au fost aprobate în 2016 și că Haley nu a avut nicio vină în această privință.

5. CNN - Jim Sciutto, Katy Tur de la MSNBC și Ari Melber de la MSNBC au fost vinovaţi pentru a pretinde în mod fals că republicanii Never-Trump au fost responsabili pentru finanțarea inițială a dosarului Steele. Fondatorul Washington Free Beacon, Paul Singer, a plătit Fusion GPS pentru o cercetare standard, însă a încetat să mai plătească GPS Fusion cu mult înainte de a-l contracta pe Christopher Steele să creeze dosarul. Cercetarea a fost plătită exclusiv de DNC și de campania Clinton. Această minciună a fost împărtășită de atâtea ori încât şi fostul şef al FBI, James Comey, a repetat-o.

6. Analistul politic CNN, Brian Karem, a publicat un raport în septembrie, în care susținea că "anchetatorii din Montgomery County" au în vedere o afirmație suplimentară a abaterii sexuale împotriva nominalizării Curții Supreme, Brett Kavanaugh. Poliția locală a contestat că investighează orice reclamație în acest sens.

