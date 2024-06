Monden Top Model of the World este o româncă de 22 de ani. Maria Vărzaru a obținut trofeul la Cairo







Top Model of the World este o româncă, din Giurgiu, în vârstă de 22 de ani care a câștigat titlul într-un concurs organizat la Cairo. Ea a fost declarată cea mai frumoasă dintre 40 de concurente

Maria Vărzaru, așa cum se numește românca, a obținut trei titluri de Miss în decursul a două săptămâni. Ea activează de multă vreme în modelling, iar titlul confirmă calitățile sale.

Top Model of the World merge la Giurgiu

Maria Vărzaru a câștigat trei titluri de Miss în doar două săptămâni. La vârsta de 22 de ani, ea a fost declarată, inclusiv „Regina Europei”, conform unuia dintre trofee. Concursul a fost organizat, în acest an, în Egipt, la Cairo.

Românca i-a cucerit pe membrii juriului cu calitățile sale. Maria Vărzaru a fost declarată câștigătoare, cea mai frumoasă din 40 de concurente care au participat la competiție.

Top Model of the World este un concurs internaţional de frumusețe, unde o comisie apreciază calitățile concurentelor.

Maria a revenit pentru examene

Câștigătoarea competiției de frumusețe Top Model of the World a revenit în România, după ce a obținuttrofeul. Ea est studentă și se pregătește pentru examenele la facultate. Maria Vărzaru susține că nu i-a venit să creadă când și-a auzit numele, rostit de către juriu. Câștigarea premiului a reprezentat un șoc pentru tânăra din Giurgiu, așa cum a mărturisit.

„A fost un şoc prima oară când am auzit România şi după am început să plâng, nu am putut să-mi controlez emoţiile. A fost un şoc”, a spus câștigătoarea la Antena3.

La acest concurs pot participa cele mai apreciate și mai talentate fotomodele, iar Maria are o experiența îndelungată în modelling.

Top Model of the World, concurs internațional

Competiția dedicată celor mai frumoase supermodele este organizată anual și este un concurs de frumusețe internațional. O comisie apreciează diferite calități a concurentei după care acordă puncte, în funcție de anumite criterii.

La acest concurs pot participa cele mai apreciate și mai talentate fotomodele. Prima ediție a concursului a avut loc prima oară în anul 1993 în Miami.

Competiția a fost organizată de Globana Group, iar titlul este la concurență cu Supermodel of the World care există din anul 1980.

România a mai câștigat acest titlu în 2010, prin Loredana Salanta.