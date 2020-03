Telefon mobil Allview Soul X5 Pro

Acest telefon este un produs foarte performant, având în vedere prețul de achiziție. Cu doar 750 de lei poți cumpăra acest telefon cu dual SIM.

Telefonul are o memorie internă de 32 de GB și memorie RAM de 4 GB. Sistemul de operare este Android, versiunea Oreo 8.1. Pentru a oferi utilizatorilor un spațiu de stocare mai mare, telefonul permite utilizarea unui MicroSD cu spațiu de până la 256GB.

Display-ul produsul are o dimensiune de 6.2 inch și este <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass” target=”_blank”> echipat cu Gorilla Glass </a>, funcție care previne crăparea ecranului la șocuri.

Telefonul are o cameră performantă în raport cu prețul. Camera principală este de 16 + 5 MP și camera secundară de 16 MP.

Telefon Mobil Allview Soul X6 Mini

Rămânem tot în zona telefoanelor cu următorul produs din top. Acest telefon, varianta Mini a produsului Soul X6, este unul cu un raport calitate-preț foarte bun. Pentru doar 500 de lei poți achiziționa acest telefon cu 16 GB de memorie internă și Dual SIM.

Unul dintre principalele avantaje ale acestui produs este durata de viață a bateriei. Bateria de 4000 mAh îți menține telefonul activ până la 30 de ore. Dacă nu utilizezi telefonul foarte frecvent, acesta poate avea baterie și 400 de ore.

Televizor LED Smart Android Allview, 40ePlay6100-F

Așa cum am menționat, <a href=”https://www.emag.ro/telefoane-mobile/brand/allview/c” target=”_blank” rel=”sponsored”>Allview nu produce doar telefoane mobile</a>, așa că am inclus în top și un televizor vândut de această companie. Televizorul LED de la Allview este un produs foarte bun, performant și potrivit pentru cei care își doresc să nu dea prea mulți bani pe un TV.

Televizorul are o diagonală de 101 cm, fiind potrivit pentru serile de filme și seriale pe Netflix. Este Smart TV, ceea ce îți oferă posibilitatea de a descărca aplicațiile tale favorite, inclusiv YouTube și HBO GO. De asemenea, rezoluția este Full HD, pentru a te bucura la maxim de filmele tale favorite.

Poți achiziționa acest produs la prețul de 1100 de lei, un preț foarte bun pentru un Smart TV.

Telefon mobil Allview X4 Soul LITE

Ultimul produs de pe lista noastră este un telefon mobil. Produsul Allview X4 Soul LITE este foarte accesibil, fiind potrivit pentru persoanele care au nevoie de un telefon ieftin și fără multe feature-uri.

La fel ca modelele anterioare și acesta are Dual SIM. Telefonul are o memorie internă de 16 GB și RAM de 3 GB. De asemenea, acest produs are cameră foto duală de 13 + 2 MP. Camera frontală este de 8 MP.

Și acest model prezintă o baterie puternică de 3000 de mAh, care rezistă 23 de ore în timpul unei convorbiri telefonice. Atunci când nu este utilizat, telefonul poate rezista 400 de ore fără să fie încărcat.

Acestea sunt cele mai bune produse pe care le poți achiziționa de la brandul Allview. Voi ce produse ați achiziționat de la acest brand românesc?

