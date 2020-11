Toate cele 300 de companii din topul Capital au împreună o cifră de afaceri de 620 de miliarde de lei, iar primele zece companii contribuie cu un sfert din totalul sumei.

Companiile clasate pe primele locuri, în funcție de domeniul de activitate au realizat în 2019, profituri uriașe, de ordinul miliardelor de lei.

Energie

Trei din primele zece companii ale topului fac parte din industria petrolieră.

Pe primul loc este OMV Petrom, care este cel mai important jucător pe piața petrolului din România. În 2019 să realizeze o producție de 26 de milioane de barili de petrol. În plus, compania are și 550 de stații de alimentare în România, sub brandurile Petrom și OMV.

Compania a avut o cifră de afaceri de 42 de miliarde lei și un profit net de 4.1 miliarde de lei.

Industria auto

Anul 2019 a înregistrat o creștere a pieței auto.

Pe primul loc este compania Dacia Renault. Societatea a avut o cifră de afaceri de 31.2 miliarde de lei, cu un profit net de 800 de milioane de lei. Cei de la Dacia Renault se pregătesc să lanseze un model hibrid dar și unul sută șa sută electric. Cecilia Tudor, director de comunicare la Dacia Renault a declarat că premiul Capital se datorează celor 17.000 de angajați.

Bănci și asigurări

Anul trecut a însemnat pentru bănci o perioadă de ajustare. Profitul net al sistemului bancar românesc a fost 6.3 miliarde de lei.

Pe primul loc ân această categorie în Top 300 Companii se plasează Banca Transilvania, care are 500 de sucursale în toată țara. Banca Transilvania are active de 500 de sucursale în toată România. Banca are active de 87.7 miliarde de lei și o cotă de piață de 17.7 la sută. Profitul net consolidat este al grupului Financiar BT de 1.8 miliarde de lei, din care cel al Băncii de 1.6 miliarde de lei.

Banca Transilvania are sediul la Cluj și a fost înființată la începutul anilor 1990.

Întreg topul îl puteți viziona pe EvZ Tv.