EVZ Special Top 100 Manageri din România. Vergil Chițac, Primarul Municipiului Constanța: „Sistemul de termoficare este în plină reconstrucție”







Gala Capital Excelență în Management a premiat oameni dedicați și proiecte inovatoare. În acest sens, pe scenă a urcat Vergil Chițac, Primarul Municipiului Constanța. Acesta a fost premiat pentru toate proiectele importante pe care le desfășurat la nivelul comunității pe care o conduce.

Vergil Chițac, Primarul Municipiului Constanța, a fost premiat în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2024. Această distincție a fost oferită pentru acțiunile desfășurate în scopul reconstrucției și modernizării rețelei de termoficare.

„Premiul acesta nu este al meu, este al Constanței și a tuturor celor care lucrează în primărie. Dar și a tuturor cetățenilor din oraș care au trebuit să suporte calvarul. Este confirmarea dacă vreți că fiecare dintre noi, constănțenii, am înțeles care este drumul corect. Dar și cum trebuie să ne facem treaba pentru o viață mai bună și mai sănătoasă.

Am avut o abordare consistentă, lucrul care mi-a atras multe critici. Sistemul de termoficare este în plină reconstrucție. Am făcut pași uriași înainte spre schimbarea rețelelor primare și secundare. Avem finanțare de 150 de milioane de euro pentru un CET nou în Constanța, cogenerare în regim de înaltă eficiență. Lucrările vor începe în toamnă” a declarat Verghil Chițac la Gala Capital Excelență în Management.

Singurul spital construit de la Revoluție

„Ați pomenit de Spitalul Modular. Este singurul spital care s-a construit în Constanța de la Revoluție. Are 42 de paturi de spitalizare de zi, are 10 paturi de terapie intensivă și cel mai important lucru are un modul format dintr-un RMN și un CT de ultimă generație.

Trebuie să spunem și de Spitalul de Oncologie și Cardiologie, tot o finanțare din PNRR de 110 milioane de euro. Licităm construcția, suntem destul de avansați și bineînțeles, achiziția de echipamente.

Eu cred că am scos Constanța din depresie. Constănțenii descoperă orașul și împreună o să îl vindecăm și de celelalte boli care încă mai sunt. Altă cale nu există, dacă nu vrem cumva să ne întoarcem de unde am plecat. Facem ceea ce trebuie în numele orașului Constanța” a declarat primarul Constanței la Gala Capital.

Construirea noii centrale termoelectrice pe gaze

Mandatul lui Vergil Chițac a început în anul 2020. Pe parcursul anilor, primarul a reușit să realizeze o multitudine de proiecte pentru modernizarea municipiului Constanța. Una dintre lucrările emblematice înfăptuite în mandat este reabilitarea și modernizarea rețelei de transport și distribuție a agentului termic. De asemenea, la aceste eforturi se adaugă și construirea unei noi centrale termoelectrice pe gaz.

„Construirea noii centrale termoelectrice pe gaze este un proiect la care lucrăm de multă vreme. Contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2022, iar în luna iunie 2023, prin Hotărâre de Guvern, CET-ul a trecut oficial din administrarea statului român prin Ministerul Energiei, în domeniul public al municipiului Constanța și așa am putut continua investițiile cu bani europeni. Mi-am propus să reabilitez toată instalația de termie a orașului și se văd deja primele rezultate prin reducerea pierderilor și ieftinirea gigacaloriei cu 100 lei pentru populație” a spus Vergil Chițac pentru Revista Capital.

Mobilitate urbană cu fonduri europene

În Constanța, sunt în desfășurare multe proiecte. S-a dat startul și procesului de regenerare urbană, prin care se dorește extinderea suprafeței de spațiu verde. În plus, se reabilitează energetic atât clădirile rezidențiale, cât și cele publice, dar și multe alte lucrări menite să asigure un viitor mai bun constănțenilor.

„Am reușit să transformăm spectaculos infrastructura orașului prin proiectele de îmbunătățire a mobilității urbane implementate cu fonduri europene. Marile bulevarde resimt din plin schimbarea. Peste 260.000 mp de carosabil și peste 86.000 mp de trotuare sunt reabilitați prin aceste proiecte care însumează peste 330 de milioane de lei. Un obiectiv de investiție major pe care îl vom derula este construcția unui nou bulevard în municipiul Constanța” a declarat Vergil Chițac.

Politici orientate spre investiții

Administrația locală din Constanța este pro-business. Având politici orientate spre atragerea de investiții și facilitarea mediului concurențial și a performanței. Așadar, potrivit primarului, este un oraș cheie, cu un potențial de dezvoltare enorm.

„Pentru dezvoltări sustenabile ale orașului și pentru transformarea pe termen lung a orașului într-unul european modern sunt necesare și prioritare o reîmprospătare urbanistică modernă, o valorificare mai inspirată a poziției sale geografice și geopolitice, o promovare creativă a municipiului și stațiunii Mamaia ca destinație turistică prioritară la nivel național și regional, valorificarea sporită a potențialului său istoric, cultural și arhitectural” spune primarul Constanței.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024. Proiectul reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: RECICLAD’OR, PHILIP MORRIS ROMÂNIA, CATENA, APOLODOR, ALEXANDRION GROUP, REWIRE INTERIOR DESIGN ȘI GALERIA ROMANĂ.

Parteneri media: www.evz.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.