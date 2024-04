EVZ Special Top 100 Manageri din România: Liviu Trașcă, Macromex: „Este un efort zilnic de a promova categoria de produse congelate”







Macromex, lider de piață a produselor refrigerate, se remarcă prin inovație și calitate. Astfel, Liviu Trașcă, Business Development Director Macromex, a fost unul dintre câștigătorii din cadrul Galei Capital Excelență în Management.

Liviu Trașcă, Business Development Director Macromex, a fost premiat pe scena Galei Capital Excelență în Management, ediția 2024. Premiul a fost oferit pentru contribuția la dezvoltarea categoriilor de produse congelate în retail și food service din România.

„Este o muncă a întregii echipe Macromex și un efort zilnic de a promova categoria de produse congelate, în special a ingredientelor pe care noi le folosim. Tot timpul ne vom focusa pe inovație și calitatea produselor noastre, care va trebui să-și spună permanent cuvântul.

Avem vehicule pe care le folosim, sunt brandurile noastre, Edenia, un brand pe care sperăm să bucure mesele zilnice tuturor clienților noștri. De asemenea, <Food and Glory> este noul nostru pariu, nu este din categoria de congelate, dar credem noi că va aducem practic o nouă experiență la dumneavoastră acasă” a declarat Liviu Trașcă, în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2024.

Focus pe Food&Glory

Macromex este liderul în industria de produse alimentare, pe segmentul de produse congelate. Foarte importantă este divizia HoReCa. Ce a adus în piață o nouă strategie din dorința de a aduce inspirație, eficiență și profitabilitate pentru fiecare tip de business.

„Lansarea noii categorii de sous vide parte integrantă și coloana vertebrală a noului nostru brand Food & Glory, din categoria de refrigerate, este evenimentul anului din perspectiva Macromex. Este o categorie în care suntem prezenți de mai bine de 5 ani. Dar și în care setăm așteptări extrem de ambițioase pentru viitorul apropia”, a declarat Liviu Trașcă pentru Revista Capital.

Sigur ne putem baza pe această promisiune, mai ales când ADN-ul brandului sună așa: „We made the Food, you take the Glory”.

Întărirea poziției pe piață

Vom mai aminti, însă, și un alt pas important semnat de Macromex. La 1 ianuarie s-a deschis marketplace-ului Bocado. Un moment important care poate face diferența în industrie. Tocmi prin posibilitatea accesării din platformă a tuturor soluțiilor menite să satureze nevoile zilnice a fiecarei locații din Horeca. Mișcarea va întări poziția Macromex în piață, fără doar și poate. „ Ne propunem ca, prin portofoliul de produse și servicii oferite, să fim platforma cu un răspuns integrat și cât mai complet destinat nevoilor fiecarei bucătării din industria ospitalității”, spune Liviu Trașcă.

Provocările anului, așa după cum spune directorul Liviu Trașcă, sunt cele la care ne așteptam. Mai exact, disponibilitatea materiei prime si impactul transportului în formarea costului reprezintă principalul factor în evoluția inflației. Desigur, este vorba, în general de legume, fructe, cartofi, dar și de produse din pui, porc, pește, vită etc.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024. Proiectul reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut. „Capital Top 100 Manageri“ Ediția 2024 este disponibil la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

