Topul celor 10 lucruri de nefăcut daca suntem obosiți. Clubul de știință

Daca oboseala pune stăpânire pe noi, este bine să nu conducem mașina, să nu luăm decizii importante și să nu ne certăm cu cei din jur.





Exista insa alte lucruri pe care este bine sa nu le facem atunci cand suntem obositi – si in continuare va prezentam o lista cu 10 activitati pe care ar fi bine sa le amanam pana cand nu ne simtim odihniti si plini de energie..

Fiecare dintre noi stie ce inseamna oboseala – dupa o zi de lucru intens sau, mamele cu copii mici, cand micutii in sfarsit s-au culcat si oboseala pune stapanire pe ele – insa de multe ori nu stim ce ar fi bine sa nu facem in aceste conditii. In continuare o lista a celor 10 activitati care nu sunt deloc recomandate in cazul in care ne simtim foarte obositi:

1. Sa evaluam singuri cat suntem de obositi. Cei carora le este foarte somn de obicei nu reusesc sa evalueze gradul de oboseala, si multi dintre acestia continua sa efectueze activitati care necesita atentie sporita in dorinta de a termina cat mai repede. Consecinta este ca in aceste conditii se efectueaza multe erori pe care, atunci cand suntem odihniti, nu le-am efectua.

2. Discutie cu partenerul de viata. Un studiu efectuat de catre universitatea din Berkeley si Harvard Medical School arata ca lipsa somnului face astfel incat sa nu reusim sa ne controlam emotiile, ceea ce poate genera certuri „din nimic” cu sotul sau sotia.

3. Bautul unei cafele. Multi cred ca o cafea poate inlatura oboseala si ca ar fi cea mai buna solutie; in realitate efectul energizant al cafeinei trece destul de rapid iar dupa aceea ne simtim si mai obositi; in plus cafeina poate avea o influenta negativa asupra somnului.

4. Activitati fizice intense. Mersul la sala de sport atunci cand suntem foarte obositi este daunator; se risca un accident – mai ales cei care lucreaza cu greutati sau efectueaza o activitate intensa. Cea mai recomadata este o activitate fizica lejera si relaxanta.

5. Consumul de alimente hipercalorice. Atunci cand suntem obositi creierul ne sugereaza sa consumam mai multe alimente hipercalorice – in incercarea de a avea mai multa energie. Doar ca aceste alimente nu ne fac deloc bine – este deci indicat sa nu ne incredem in aceste dorinte de a consuma alimente cu un continut de zahar sau grasimi ridicat.

6. Un somn scurt in timpul zilei. Pare contradictorie ideea ca nu e bine sa dormim daca suntem obositi. S-a ajuns insa la concluzia ca daca dormim in timpul zilei riscam sa avem probleme cu somnul in timpul noptii. Daca totusi nu reusim sa tinem ochii deschisi atunci este indicat sa dormim nu mai multe de 20-30 de minute in prima parte a zilei.

SURPRIZA totala in PNL! Rares Bogdan, PRIMAR! Vestea care schimba tot in politica!

Pagina 1 din 2 12