Artist protestatar salvat de la moarte. Instanța i-a anulat condamnarea la pedeapsa capitală

Toomaj Salehi, un cunoscut rapper iranian, a fost salvat de la moarte, după ce Curtea Supremă din Teheran i-a anulat condamnarea. Artisul a fost arestat pentru o serie de declarații referitoare la regimul iranian.

Curtea Supremă a decis să anuleze sentința de condamnare pentru artistul protestatar, astfel că acesta poate răsufla ușurat. Rapperul a fost considerat un „inamic al lui Allah” şi a fost judecat pentru „complot pe pământ”.

Curtea Supremă iraniană a decis să anuleze decizia inițială a instanței, de condamnare la moarte, pronunțată împotriva artistului. Rapperul Toomaj Salehi a fost arestat de regimul de la Teheran pentru declarațiile sale publice. El a susținut un interviu, pentru un post de televiziune canadian, în contextul protestelor din 2022-2023.

Anunțul cu privire la decizia luată de instanța supremă iraniană a fost făcut de apărătorul rapperului. Avocatul Amir Raisan a transmis informația pe platforma X, fostă Twitter. El a precizat că dosarul lui Toomaj Salehi va fi deferit unei alte „ramuri” judiciare.

În schimb, instanța supremă din Teheran nu a făcut nici o declarație oficială cu privire la acest subiect.

BREAKING:

The Supreme Court of the Islamic Regime in Iran has overturned the famous dissident rapper Toomaj Salehi’s death sentence.

He was arrested in the wake of the murder of Mahsa Amini, which started mass-protests in the country pic.twitter.com/TnLEft4m7q

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 22, 2024