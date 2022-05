Tony Blair creează în jurul său un grup pe care nu vrea să-l transforme într-un partid

Conferința „Viitorul Marii Britanii”, care urmează să aibă loc pe 30 iunie, este găzduită de foștii radiodifuzori BBC Jon Sopel și Emily Maitlis, potrivit mai multor persoane implicate în planificarea acesteia. Este destinat să discute soluții progresive la cele mai mari probleme cu care se confruntă Marea Britanie, inclusiv economia, tehnologia și schimbările climatice.

Blair se va adresa evenimentului. Printre alții din program se numără economistul american Larry Summers, jurnalistul financiar Martin Lewis și fostul lider scoțian Tory Ruth Davidson. Organizatorii și-au îndreptat obiectivele, încercând să-l implice pe președintele francez Macron, potrivit a trei persoane care cunosc discuțiile.

O persoană a spus că organizatorii sunt „disperați să-l includă în program cumva”. De asemenea, a existat o tentativă de implicare a lui David Miliband, fostul ministru de externe, pentru a vorbi despre locul Marii Britanii în lume. Evenimentul este organizat de Institutul Tony Blair și Britain Project – o încrucișare între un think tank și un grup de campanie. Este implicată și o mișcare de implicare a tinerilor numită My Life My Say.

În timp ce unii văd potențialul coaliției libere din spatele conferinței de a forma un nou partid politic, cei implicați sunt împărțiți cu privire la modul cel mai bun de a-și atinge obiectivul comun de a câștiga puterea din centrul politicii britanice.

Grupul a vorbit despre o propunere de abordare a fondatorului Tesla, Elon Musk, pentru finanțare, potrivit a două persoane care cunosc discuțiile. Grupul este în proces de strângere de fonduri pentru a-și susține activitățile, care includ organizarea de evenimente și organizarea de sondaje.

Majoritatea celor implicați vorbesc cu căldură despre proiect și speră că acesta va crea un set convingător de idei pentru a face față provocărilor precum economia, sănătatea și schimbările climatice. Dar au apărut deja divizări interne cu privire la scopul și direcția grupului. Unii bănuiesc că alți participanți încearcă să-l folosească ca vehicul pentru ambițiile lor personale și există unele frustrări că proiectul devine greșit și lipsit de substanță.

Speranțele laburiștilor

Un purtător de cuvânt al Institutului Tony Blair a declarat: „Evenimentul planificat pentru 30 iunie a fost semnalat în discursul lui Tony Blair din ianuarie despre Viitorul Marii Britanii, când a spus: „Există o gaură mare în guvernarea Marii Britanii în care ar trebui să fie noi idei. Mai presus de toate, trebuie să facem economia noastră extrem de competitivă, să atragem talente de talie mondială și să facem din independența noastră față de UE o platformă pentru creștere economică. Dar are nevoie de un plan, în care să fi trecut multă muncă și gândire.”

Purtătorul de cuvânt a adăugat: „Evenimentul nu are nimic de-a face cu crearea unui nou partid politic. Este o conferință de idei.” Remarcabil în absența sa de la oricare dintre discuții este Peter Mandelson, arhitectul mișcării New Labour, care rămâne aproape de Blair. O persoană din interior spune că se concentrează pe atragerea muncii în guvern.

Între timp, personalitățile laburiste cred acum că există o mare probabilitate ca ei să devină cel mai mare partid la următoarele alegeri generale fără a câștiga o majoritate. Unii miniștri din umbră cred că, în acest scenariu, ar trebui să guverneze pentru o perioadă cu sprijinul partidelor mai mici de centru-stânga, vot cu vot. Un oficial laburist a spus că în prezent nu au fost discuții cu partidele mai mici.

Dacă Labour a pierdut alegerile, consilierii seniori ai lui Starmer au discutat o propunere ca acesta să rămână pe o perioadă de tranziție de șase până la douăsprezece luni, pentru a oferi timp suficient pentru alegerea succesorului său, potrivit Politico.