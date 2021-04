Formaţia patronată de Gigi Becali a avut nu mai puţin de nouă fotbalişti prezenţi la acţiunile echipelor naţionale ale României, de la sfârşitul lunii martie. Căpitanul Florin Tănase, Florinel Coman şi Ovidiu Popescu au fost cei trei roş – albaştri care au făcut parte din lotul primei reprezentative, iar alţi şase jucători au participat la Campionatul European Under 21 din Ungaria şi Slovenia.

Toni Petrea, antrenorul principal al trupei din bulevardul Ghencea, aşteaptă, cu emoţii, disputa cu oltenii şi speră că elevii săi care se întorc de la reprezentativele tricolore vor reuşi să depăşească cu brio oboseală acumulată în ultimele zile.

„Sper să fim la un nivel cât mai bun şi să câştigăm. Ne-am pregătit mai mult fizic în ultima perioadă, cu jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie. Ne aşteaptă un meci cu o echipă bună, preocupată de fotbal şi cu un lot valoros” a declarat tehnicianul în vârstă de 46 de ani, la conferinţa de presă premergătoare meciului de duminică seară.

Petrea e sigur că elevii săi nu vor avea probleme cu moralul

Deşi naţionala de tineret a lui Adi Mutu a ratat la mustaţă accederea în faza sferturilor de finală ale turneului final, Petrea e sigur că jucătorii săi nu vor avea probleme de moral. Antrenorul noului lider din Liga I îşi îmbărbătează elevii şi cere concentrare maximă pentru duelul de la Giurgiu.

„Evoluţiile jucătorilor noştri la loturile naţionale au fost destul de bune. Pentru cei de la reprezentativa de tineret poate că a fost dezamăgitoare ratarea calificării în sferturile de finală, dar încrederea lor nu este zdruncinată. La FCSB avem alte obiective şi e o altă atmosferă” a dat asigurări fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf.

Roş – albaştrii vor să-şi apere locul întâi în clasament

Florin Tănase şi ceilalţi coechipieri ai săi încearcă să se menţină pe prima prima treaptă a podiumului. Cu un succes în faţa Craiovei, FCSB ar avea garantat locul întâi, indiferent de rezultatul din ultima etapă din campionat, în care bucureştenii vor evolua în deplasare, la Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Dacă am câştiga cu Universitatea Craiova, atunci matematic am termina sezonul regulat pe primul loc. Nu va fi decisiv acest aspect, dar am discutat cu jucătorii şi le-am transmis că ar fi important pentru noi. De când s-a introdus play-off-ul, FCSB nu a încheiat niciodată sezonul regulat pe prima poziţie” a conchis Petrea.