Toni Greblă, susținut de PSD la șefia Autorității Electorale Permanente după demisia lui Constantin Mituleţu Buică

Prefectul Capitalei, Toni Greblă a fost propus pentru a prelua șefia Autorității Electorale Permanente (AEP). El este susținut de PSD, UDMR și grupul minorităților, potrivit unui document depus la Parlament.

Vot în Parlament

Toni Greblă (69 de ani) este prefectul Capitalei din mai 2022. Anterior, el a fost președintele secției de drept privat din Consiliul Legislativ, secretar general al Guvernului Dăncilă, judecător la Curtea Constituțională, senator PSD și prefect de Gorj.

Postul de președinte al Autorității Electorale Permanente a rămas vacant după ce Constantin Mituleţu Buică și-a dat demisia din funcție. Propunerile pentru această funcție se pot depune până în 17 februarie. Plenul reunit al Parlamentului are programat pe 21 februarie votul final pentru numirea noului președinte al AEP.

Declarat incompatibil

Constantin Mituleţu Buică a demisionat din funcție, în luna ianuarie, după ce a fost acuzat de Agenția Națională de Intergritate că și-a angajat ilegal cumnata pe un post de consilier la cabinetul vicepreşedintelui instituției.

Chiar dacă și-a dat demisia, susține că nu a greșit cu nimic. „Voi contesta în această săptămână raportul ANI la instanța de contencios administrativ și, de asemenea, consider că nu am încălcat legea și nu am favorizat nicio persoană, atât timp cât raportul ANI a constatat că până la gradul al doilea nu am o problemă pe administrativ. Drept urmare, nu înțeleg care este latura penală în această activitate, cât timp pe latura administrativă nu este nicio problemă. Voi depune concluzii contrare raportului ANI și voi demonstra că nu am încălcat legea”, a spus atunci Constantin Mituleţu-Buică.

Nu era la prima abatere

În noiembrie 2021, Constantin Mituleţu Buică a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu, într-un dosar în care a fost acuzat că a făcut presiuni ca doi directori din AEP să părăsească instituţia și că ar fi blocat mai multe posturi din cadrul instituției.

În luna iunie 2022, Tribunalul București a constatat neregularitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată Constantin Mitulețu Buică. Instanța a anulat și ordonanța prin care șeful AEP a primit calitatea de suspect. Aceasta deoarece, au stabilit judecătorii, lui Constantin Mitulețu Buică i-a fost încălcat dreptul la apărare.