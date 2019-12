Naționala României a fost învinsă, astăzi, în ultimul meci de la turneul final, de Japonia, scor 20-37, devenind, astfel, „lanterna roșie” a Grupei Principale II.

Chiar dacă prestația „tricolorelor” a fost una dezamăgitoare la CM din Japonia, selecționerul Tomas Ryde a umit prin declarațiile sale.

„Felicitări echipei României pentru acest turneu. Am fost într-o situaţie dificilă când am început turneul, am avut accidentări şi alte probleme, dar am supravieţuit. Suntem fericiţi că am reuşit să ajungem în grupele principale.

În ceea ce priveşte echipa Japoniei, să jucăm împotriva lor astăzi a fost fantastic. Au jucat foarte bine, au viteză mare în joc şi calităţi tehnice foarte bune. Felicitări echipei Japoniei, a fost fantastică!”, a spus suedezul imediat după rezultatul rușinos înregistrat în fața Japoniei. Cu toate acestea, naționala feminină de handbal a României se va baza pe Ryde și turneul preolimpic, din luna martie a anului viitor, potrivit contractului său cu FRH.

