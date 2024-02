A murit Toby Keith, starul muzicii country. Avea doar 62 de ani. Video

Toby Keith a murit de cancer. Născut în Oklahoma, Toby Keith a fost jucător semi-profesionist de fotbal american înainte de a se face remarcat ca muzician în anii 1990. Single-ul său de debut „Should’ve Been a Cowboy”, care a fost lansat în 1993, a avut un succes răsunător în întreaga lume. Melodia descrie stilul de viață al cowboy-ului cu referire la cowboy-ii Gene Autry și Roy Rogers.

Cariera lui Toby Keith s-a întins pe trei decenii. Legenda muzicii country s-a căsătorit în anul 1984 cu Tricia Lucus.

Toby Keith, legenda a muzicii country, a murit

Toby Keith a anunţat în 2022 că a fost diagnosticat cu cancer la stomac, spunând că are nevoie de timp pentru a respira, a se recupera şi a se relaxa. Starul american „s-a stins din viaţă liniştit… înconjurat de familia sa. A luptat cu graţie şi curaj”, se arată în mesaj.

De-a lungul carierei sale, Toby Keith a lansat 19 albume de studio, 2 albume de Crăciun şi 5 albume de compilaţii, vânzând peste 40 de milioane de exemplare. Cele mai cunoscute melodii ale sale sunt: „Beer for My Horses” (2003, în duet cu Willie Nelson). De asemenea, şi „As Good as I Once Was” (2005).

Toby Keith a primit Medalia Naţională a Artelor de la preşedintele Donald Trump în cadrul unei ceremonii cu uşile închise, alături de Ricky Skaggs, la 13 ianuarie 2021.

A lansat albumele „Blue Moon”, „Pull My Chain” și „Unleashed”

În cântecele sale, Toby Keith făcea adesea trimiteri la teme patriotice, cea mai controversată fiind piesa „Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American)”, lansată la scurt timp după atacurile de la 11 septembrie 2001.

De-a lungul timpului a cântat la evenimente organizate de mai mulți președinți americani, inclusiv George W. Bush. Barack Obama și Donald Trump.

De asemena, Toby Keith, vedeta country a cântat la People’s Choice Country Awards 2023 în septembrie. La eveniment a și a primit Country Icon Award.