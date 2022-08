Toate scenariile despre Daria Dughina. Sicriu deschis pentru victima unei explozii urmată de incendiu?!

Televiziunile de stat au difuzat marți, 23 august, imagini de la înormântarea Dariei Dughina ce a murit sâmbătă după ce mașina în care se afla a explodat.

În imaginile de pe rețelele de socializare furnizate de jurnalistului britanic Francis Scarr de la BBC, se remarcă faptul că lângă părinții Dariei Dughina stă doar oligarhul rus Constantin Malofeev. El este unul dintre cei mai fanatici susținători ai lui Putin. Miliardarul protejat de Kremlin s-a aflat în prima linie a sancțiunilor occidentale de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

De asemenea, bancherul rus Constantin Malofeev este sponsorul principal al lui Dughin. Cei doi și-au cultivat relații cu formațiuni de la dreapta radicală din Europa, cum ar fi Partidul Libertății din Austria, Liga din Italia și Adunarea Națională din Franța.

În imaginile difuzate, pe lângă organizarea atentă ce e rezervată doar unor personalități de rang înalt, se poate observa ceva ce mai mulți comentatori au numit ceva în „neregulă”.

Potrivit acestora, mama și tatăl Dariei Dughina nu par deloc îndurerați, așa cum te-ai aștepta să fie. Mai mult decât atât, Alexandr Dughin, a stat cu mâinile în buzunar.

Sitting beside Darya Dugina’s parents at today’s funeral is Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev pic.twitter.com/9vIshI9Zd8

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 23, 2022