Toate româncele de la Wimbledon intră azi pe teren. Cel mai așteptat meci

Irina Begu, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan vor juca în aceeași zi la cel de-al treilea Grand Slam al anului, după ce mai multe meciuri au fost amânate din cauza vremii nefavorabile. Gabriela Ruse și Monica Niculescu vor debuta vineri, ambele în proba de dublu. De asemenea, Vlad Cornea va intra și el pe teren tot vineri, la proba de dublu. Organizatorii turneului de la Londra s-au confruntat cu probleme serioase în ceea ce privește programarea meciurilor.

În primele trei zile de la începutul competiției a plouat. În acest context, 14 jucători nu au apucat să debuteze la ediția din acest an a Wimbledon, iar alte meciuri din primul tur au fost întrerupte. Cu toate acestea, patru sportivi au ajuns în turul trei al competiției, ceea ce arată dificultățile organizatorilor de a pun la punct un program echilobrat.

Ce meciuri au fost întrerupte la Wimbledon

Printre meciurile întrerupte de ploaie, în primul tur, se numără și cel al Irinei Begu. Partida a fost oprită după o oră și opt minute de joc din cauza lipsei de vizibilitate. Jucătoarea de tenis din România o conducea pe Rebecca Marinp cu 1-0 la seturi, scorul la momentul opririi a fost de 6-2, 2-4. Meciul va continua azi, cel mai devreme de la ora 14.30. Câștigătoarea partidei o va întâlni în turul secund pe Anna Blinkova

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan vor evolua în turul doi al competiției pe parcursul zilei de astăzi. Ana Bogdan o va întâlni pentru prima dată în circuitul WTA pe Alycia Parks, locul 51 în clasamentul WTA. Meciul Soranei Cîrstea este programat pentru pra 16.30. Ea o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko.

Cele două s-au mai duelat de trei ori, iar sportiva din România a pierdut de fiecare dată. Ultimul meci a fost la turneul de la Roma, când Sorana a câștigat un set împotriva letonei. Jaqueline Cristian (133 WTA) va juca împotriva lui Beatriz Haddad Maia, favorita numărul 13 a turneului. Cele două nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.

Care este cel mai așteptat meci al zilei

Cea mai așteptată partidă a zilei îi are drept protagoniști pe Andy Murray și Stefani Tsitsipas. Meciul celor doi este programat pe Centre Court, după ora 19.00. România are o prezență pe tabloul masculin. Vlad Cornea reprezintă țara noastră la proba de dublu, unde face pereche cu sârbul Dusan Lajovic. El va debuta la ediția din acest an de la Wimbledon vineri, 7 iulie.

În plus, Gabriela Ruse participă și ea la proba de dublu alături de Marta Kostyuk. Monica Niculescu este și ea pe tabloul de dublu de la Wimbledon, unde face pereche cu Nadia Podoroska. Cele două românce vor intra pe teren vineri. Tot în proba de dublu vor juca și Ana Bogdan și Jaquelin Cristian, care fac pereche. Irina Begu va juca alături de Anhelina Kalinina.