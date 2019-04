Toader nu exclude varianta unei demisii

Întrebat dacă astăzi este ”o zi cu emoții sau nu”, ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că este o zi ca multe altele în care merge la minister, în care depun jurământul cei care au terminat de asimilat stagiul judecător procuror, în care primește studenții care vin în vizită la minister și cărora le va face o scurtă prezentare.





„Moțiunea de cenzură va fi la capitolul neprevăzut pe ziua de astăzi”, a completat Toader. Acesta a mai precizat că nu a discutat cu Tăriceanu despre demisia sa.

"Am luat în calcul ambele variante (remaniere şi demisie -n.r.). Din momentul în care am spus până apare în Monitorul Oficial, nu am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare, sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu domnul Tăriceanu. Nu am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală", a completat ministrul Justiţiei.

Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere şi vot, de la ora 16.00, moţiunea simplă la adresa ministrului Justiţiei, intitulată „Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toader”. Senatorii au amânat de două ori votarea acesteia din lipsă de cvorum.

Elena Udrea, mesaj dramatic din Costa Rica! Iti lua tie haine, in loc sa imi ia mie pantofi! Incredibil cui i se adreseaza

Pagina 1 din 1