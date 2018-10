UPDATE: Ministrul Justiției ironizează Opoziția. Documentul care îl poate „ÎNGROPA” pe TOADER

La ora transmiterii acestei știri, Plenul Camerei Deputaţilor a începutdezbaterea moţiunii simple „Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, demers iniţiat de PNL şi USR. Înainte de începerea dezbaterii, deputatul PMP, Robert Turcescu, a propus ca votul asupra moţiunii să fie secret cu bile.





UPDATE, ora 17:55 După ce moțiunea de cenzură a fost citită, Todorel Toader a luat cuvântul în Plenul Camerei Deputaților. În discursul său, ministrul a făcut un apel pentru „revenirea la normalitate”. De asemenea, acesta a ironizat și titlul moțiunii declarând că notarea a fost făcută după sistemul sovietic unde nota 1 era cel mai mic clificativ, iar nota 5 este cel mai mare.

„Stimați deputați, trecând peste discursul politic sau din alte interese, mesajul pe care vreau să îl transmit, prin activitățile pe care le desfășurăm la MJ, este acela de revenire la normalitate în activitatea din justiție. Dacă îmi permiteți să vă dau un exemplu. Revenirea la normalitate înseamnă să nu ai un cetățean care să fie trimis în judecată, să stea în pușcărie, iar ulterior să fie achitat. Sigur, primește despăgubiri de la CEDO, dar vă rog să spuneți dacă banii de la CEDO vor repara daunele morale și sociale.

Revenirea la normalitate înseamnă să ne cunoaștem și să ne respectăm competențele pe care le avem. Înseamnă și norme juridice clare, care se fie respectate de către destinatari normei, dar și de cei care le aplică. Înseamnă să ne racordăm la norma statelor europene, să reducem numărul de achitări, să trecem la dosarul electronic, înseamnă să trecem de la o politică penală represivă, la una preventivă, în care un rol important să îl aibă recuperarea prejudiciile.

Cetățenii au vocația de a se adresa instanței de judecate, dar și alte autorități pot soluționa litigii de o importanță mai scăzută. Am luat act de disponibilitatea dumneavoastră de asculta și de cele 50 de minute puse la dispoziție de președinte. Apreciez faptul că autorul moțiunii a citat din ceea ce am spus pe perioada evaluării. Am observat că a încercat să facă o evaluare, pe modelul de 20 de puncte. Am văzut că au făcut notarea după sistemul sovietic, unde grila de notare era la de la 1 la 5. Înțeleg cât de importantă libera exprimare care îți permite să spui orice, oricui.”, a declarat Toader.

„Sunt sincer îngrijorat de sistemul de vot. Vă rog să supuneţi la vot ca votul pentru această moţiune simplă pe Justiţie de mâine să fie un vot secret cu bile. Vă rog să propuneţi plenului acest lucru înainte de a intra în dezbaterea moţiunii”, a spus deputatul PMP.

După o pauză de consultări, propunerea a fost respinsă de plen, înregistrându-se 122 voturi contra, 13 pentru şi 10 abţineri.

Moţiunea este citită de deputatul USR, Stelian Ion.

Semnatarii moţiunii cer demisia lui Tudorel Toader, pe care îl acuză, în 20 de puncte, că prin comportamentul său a „abandonat Justiţia în mâna infractorilor” şi „a trimis România în trecut, în perioada Năstase-Stănoiu, în care dosarele se rezolvau în şedinţe de partid”.

Votul va fi dat miercuri.

„Avem o Justiție – unii spun că e bună, alții spun că e rea... Justiția trebuie să fie bună, nu și rea!“ mai spuneați în altă împrejurare. Justiția nu trebuie să fie bună sau rea, ea trebuie să fie corectă, domnule Ministru!”, e începutul textului moțiunii.

