Tudorel Toader L-A INVITAT pe Lazăr SĂ-ŞI DEA DEMISIA. Breaking news în Justiţia din România

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, care îl vizează pe rivalul său, procurorul general Augustin Lazăr.





Mai exact, Tudorel Toader a postat o poză de la Penitenciarul Aiud, acolo unde procurorul general a fost șef al Comisiei de Eliberări pe vremea comunismului. „Calvarul Aiudului ! - la La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”, scrie Tudorel Toader pe Facebook.

Amintim că miercuri, 10 aprilie, la ministerul Justiției, au avut loc interviurile pentru funcția de procuror general al României, în contextul în care mandatul lui Augustin Lazăr urmează să expire în câteva zile.

Nici de această dată contrele dintre Augustin Lazăr și Tudorel Toader nu au lipsit. După ce în ultima vreme, în spațiul public, au apărut informații despre activitatea de procuror a lui Augustin Lazăr din perioada comunistă, ministrul Justiției a dorit ca o parte a interviului să fie concentrată pe acest aspect.

„Toader: Am văzut și eu în spațiul public poziția dumneavoastră față de ultimele incidente raportat la cariera dumnevoastră.

Lazăr: Care este întrebarea?

Toader: Vizavi de aceste dezvăluiri...

Lazăr: Atât eu, cât și dumneavoastră am exercitat înainte de 1989 funcția de procuror. Eram foarte tineri și încercam să ne dăm seama cu ce se ocupă instituția. Ei bine, în mod cert niște procurori tineri nu făceau decât să respecte cadrul legal. Cadrul legal de la vremea aceea suportă, cum am spus și ieri în declarația publică, niște analize sub aspectul standardului etic, cum era cadrul legal făcut. Noi am respectat o lege care acum, la standardele la care ...devin acum standarde europene, este vizibil că nu aveau standarde. Pentru aceea eu am și exprimat scuze public, în numele instituției care a făcut, a acceptat acele practici și regretele mele personale pentru că niște oameni care au fost și sunt oameni de onoare și model pentru cum ar trebui să fie cineva să spună public adevărul. Și de aceea, poate că eu am învățat ceva de la ei și spun adevărul chiar dacă deranjează pe câte cineva.

Toader: Unii spun, nu știu dacă să îi contrazic sau nu, că scuzele nu sunt în numele instituției, ci în nume personal ar trebui să fie. Când ați intrat în procuratură?

Lazăr: La 1 martie 1982 și am devenit procuror stagiar până când mi-am luat examenul de capacitate. Doi ani am fost procuror stagiar și apoi am fost procuror definitiv.

Toader: Aveați drept de semnătură, da, la șase luni sau după doi ani?

Lazăr: Bun. După doi ani ... puteam eu să repartizez...

Toader: Dreptul de semnătură când l-ați primit?

Lazăr: Mă rog, la șase luni, dar pentru chestiuni limitate. Puneam concluzii la instanță și făceam niște lucruri...

Toader: Cu precizarea că eu nu am făcut parte din comisii de eliberări condiționate..

Lazăr: Ați avut toate atribuțiile...

Toader: ..probabil și datorită amânării penitenciarelor. Cu precizarea că în trecutul meu profesional se poate uita oricine.

Lazăr: Și în al meu.

Toader: Și cu precizarea că, din nefericire pentru dumneavoastră , vi l-au răscolit și au ajuns la pasaje mai ...

Lazăr: Eu zic că din fericire. Trebuie să se știe totul, că eu sunt transparent, orice s-ar spune”.

