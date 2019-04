PNL, măsură radicală în scandalul momentului. Ce s-a întâmplat cu membrii care au pus în pericol imaginea partidului. Mesajul organizației este clar

Tineretul Național Liberal (TNL) , organizație specială a PNL, face precizări de ultimă oră după ce Dacian Cioloş a sesizat un incident petrecut în Cluj Napoca. Liderul PLUS acuză faptul că „există suspiciuni că doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au împărțit pliante mincinoase în numele Alianței 2020 USR PLUS”.





„Tineretul Național Liberal dezaprobă iniţiativa avută de doi foști membri ai filialei TNL Cluj-Napoca, de a difuza pliante cu citate controversate din declaraţiile unor membri ai Alianţei USR-PLUS. Această acţiune individuală reprobabilă nu reflectă spiritul şi comportamentul Tineretului Naţional Liberal şi din nefericire nu a fost niciodată adusă în atenţia Biroului Executiv al TNL.

Menționăm că aceasta acțiune vine în contradicție flagrantă cu strategia de campanie hotărâtă de echipa de campanie a Partidului Național Liberal. Deoarece acţiunea individuală a celor doi foşti colegi nu a fost dezbătută şi asumată în forurile de decizie ale TNL, iar consecinţele acestor acţiuni au adus grave prejudicii imaginii şi prestigiului Tineretului Naţional Liberal, Biroul Executiv al TNL a luat decizia, în unanimitate”, se arată în comunicatul remis de organizație.

Amintim că Alianţa 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu tineri surprinși în timp ce distribuie pliante false cu însemnele Alianţei. La numai câteva ore, una dintre acestea a fost identificată ca fiind preşedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Naţional Liberal. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, califică acțiunea drept descalificantă și roagă PNL să facă verificări.

„Există suspiciuni că doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au împărțit pliante mincinoase in numele Alianței 2020 USR PLUS. Am văzut imaginile cu cei suspectați de această acțiune descalificantă și este evident că știau foarte bine ce fac.

Îi rog pe cei din conducerea PNL să verifice și să infirme că cele două persoane ar fi membri ai partidului sau că participau la o activitate oficială de partid. Respectăm electoratul liberal, avem același inamic politic. Nu trebuie să rămână nicio umbră de îndoială în legătură cu un gest reprobabil și dezonorant politic, indiferent cine l-ar fi făcut”, a scris Dacian Cioloș, pe Facebook.

Viorica Dancila i-a dat LOVITURA DE GRATIE lui Liviu Dragnea inainte de Paste. Decizia care il INGROAPA pe seful PSD

Pagina 1 din 1