Tirurile de rachete balistice chineze au aterizat în zona economică a Japoniei. Cetățenii sunt în pericol. „Opriți imediat exercițiile”

Tirurile de rachete balistice chineze au ajuns în zona economică exclusivă a Japoniei, iar ele sunt considerate „o serioasă problemă care afectează securitatea noastră naţională şi a cetăţenilor noştri”, a declarat premierul japonez.

„Lansăm un apel la oprirea imediată a exerciţiilor militare” chineze care au început joi şi urmează să continue până duminică”, a spus Fumio Kishida după o întâlnire cu preşedinta Camerei Reprezentanţilor SUA, Nancy Pelosi, care a sosit cu o zi înainte la Tokyo.

Prim-ministrul nipon confirmat că Japonia şi Statele Unite „vor continua să se coordoneze îndeaproape pentru a menţine pacea şi stabilitatea în strâmtoarea Taiwan”. Nancy Pelosi, 82 de ani, este la prima sa vizită în Japonia din 2015, iar Beijingul consideră că acest teritoriu autonom cu 23 de milioane de locuitori este parte integrantă a teritoriului său.

China a efectuat mai multe exerciţii militare fără precedent în jurul Taiwanului, folosind avioane de luptă şi elicoptere şi trăgând cu rachete balistice. Unele au fost un real pericol pentru zona economică exclusivă a Japoniei, potrivit Ministerului nipon al Apărării, potrivit Agerpress.

SUA sare în ajutorul Taiwanului

Statele Unite ale Americii au anunțat că au pregătit portavionul Ronald Reagan și grupul său de luptă prin strâmtoarea Taiwan, ca răspuns la zecile de rachete lansate de China. Doar două portavioane americane au mai trecut prin această strâmtoare, dar oficialii au apelat la o serie de măsuri după incidentele care au avut loc.

Ieri, China a lansat zeci de rachete de diferite tipuri în apele din jurul Taiwanului. Inițial, ar fi trebuit să fie șase zone desemnate ca ținte pentru rachetele chinezești, însă Beijingul a mai adăugat încă una. Ele au aterizat în Taiwan, în zona economică exclusivă a Japoniei. Ministrul Apărării de la Tokio a denunțat exercițiile militare și a cerut Beijingului să le pună capăt.

Jin Zong, comandant de batalion, brigadă de artilerie: „Am încheiat cu succes exercițiile de tragere cu bătaie lungă și muniție de război în Strâmtoarea Taiwan și am obținut rezultatele așteptate. Am testat pe de-a-ntregul capacitățile de luptă ale trupei în condiții reale și am întărit încrederea ofițerilor și a soldaților în victorie”.