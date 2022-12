Țiriac, dezamăgit de sportul din România. „Suntem zero, la pământ! O recunosc din toate punctele de vedere”

Ion Țiriac , fost jucător important al României, ex-președinte al Federației de Tenis, a declarat că nu își mai pune speranța în tenisul din România și că nu s-a schimbat nimic în finanțarea Federației. Acesta a mărturisit că nu ai cum să semeni dacă nu culegi și că sportul românesc trebuie să își accepte soarta.

„Oricum, noi nu mai avem de unde să culegem. Noi nu am semănat deloc. Noi am semănat ceva pe vremea lui Ilie Năstase, acele turnee ITF de 10k sau de cât erau. Le-am avut când era Ilie președinte, dar s-au terminat cu totul și acum avem spicuiri.

Atâta timp cât această Federație nu o să aibă un președinte plătit, angajat, un secretar general plătit, angajat, vreo cinci ofițeri plătiți, angajați, și o școală de antrenori… suntem zero, la pământ! O recunosc din toate punctele de vedere. Nici până astăzi nu au fost finanțați. Finanțarea pe care au primit-o nu ajunge nici pentru a pune sară sau piper în ciorbă. (…) E foarte greu, iar dacă nu semeni, nu culegi”, a declarat Ion Țiriac.

Țiriac, despre turneul de la Iași

Cu toate astea, Ion Țiriac a recunoscut că turneul WTA 125k de la Iași, cucerit de Ana Bogdan, a fost remarcabil și că țara noastră are nevoie de cât mai multe evenimente sportive.

„Turneul a fost impresionant din toate punctele de vedere, din ce am văzut eu pe «screen». Organizat așa cum trebuie. Deci, există și se poate! I-am scris și o epistolă de felicitare lui Andrei Oriță (n.r. – deținătorul licenței turneului). Dacă am mai avea o sută, două sute de oameni ca acesta și primari ca cel de la Iași (n.r. – Mihai Chirica), probabil că am avea un viitor în tenis.

L-am cunoscut pe acest domn Andrei Oriță pe vremea când aveam marele titlu de președinte al Federației. Am fost acolo, am văzut că voia să facă. Am fost și la primărie atunci și am văzut că vrea să facă acest club, acest locaș. Sper să aibă și o secție de tineret, o școală. Nu știu ce tehnicieni o avea, pentru că tehnicieni în România sunt puțini sau aproape deloc.

(…) Acest turneu de la Iași merită toate felicitările mele. Felicitări, Iași! Felicitări, domnule Oriță! Merită și din punct de vedere vizual, dar și din punct de vedere calitativ. A făcut exact ce trebuie să facă”, a mai spus Țiriac pentru GSP.