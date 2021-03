Gandeste-te la plimbari lungi pe o raza de cativa kilometri, urcari la munte, excursii la plaja, mese in aer liber, picnicuri in parc si asa mai departe.

Avand in vedere ca activitatile in aer liber sunt punctul culminant al calendarelor noastre sociale pana la o notificare ulterioara, am decis sa le folosim la maximum, mergand pana la planificarea tinutelor tale pentru a se potrivi cu o primavara petrecuta afara. Citeste mai departe pentru a vedea ideile de tinute in aer liber care te vor purta cu stil oriunde, din martie pana in mai!

Pantaloni din piele + pulover confortabil

Stim cu totii ca primele semne ale primaverii pot fi inselatoare. Sigur, soarele straluceste, dar sunt sanse sa fie inca destul de rece afara. Protejaza-te de orice briza cu o pereche de pantaloni de piele sau piele ecologica si un pulover pufos si calduros, dar intr-o nuanta portivita de primavara, care sa it idea optimism. Apoi potriveste totul cu noua ta pereche de sneakers Nike, Asics sau New Balance si esti pregatita pentru o plimbare lunga prins oras.

Rochie din denim + sandale cu sosete colorate

Rochiile din denim revin intotdeauna pentru primavara, dar prezicem ca vor fi mai populare ca niciodata anul acesta. Asigura-te ca esti imbracata potrivit cu vremea de afara si combina sosete intr-o culoare wow si sandale groase pentru un look mai putin obisnuit. Zambetul e optional, dar recomandat!

Poti oricand alege din varietatea de stiluri de rochii disponibile pentru primavara si vara anului acesta.

Rochia cu imprimeu + esarfa din matase

Daca nu ti-ai ales deja tinuta de picnic, iti putem sugera sa pastrezi pentru ocazia asta rochia aceea cu flori albe si rosii? Ca in fiecare primavara, redescoperim orice imprimeu floral sub forma de rochie si vrem sa le purtam cat de mult posibil. Cu toate acestea, mai bine sa fii pregatita si sa ai un cardigan sau pulover in geanta – ca vremea se poate transforma oricand. Nota: esarfa din matase e perfecta sezonul asta pentru a fi legata chic pe frunte, in stilul anilor ’70 – stylish si elegant.

Un cardigan ca top + blugii tai preferati

Fie ca faci cumparaturi in apropierea casei sau savurezi o cafea in aer liber, imprumuta look-ul acesta usor de primavara, de inspiratie pariziana. Poarta un cardigan cu maneca scurta intr-o culoare pastelata cu blugi cu talie inalta si espadrille sau balerini si unul din modelele de genti pentru dama stil cosulet, alaturi de bijuterii subtile.

Trench coat + o pereche de sandale

Pentru o scurta perioada, in dupa-amieze calde de sfarsit de martie si inceput de aprilie vei putea purta tinutele tale cu blugi si pantaloni de inspiratie masculina direct cu sandale. Dar fii pregatita pentru orice schimbare de vreme cu un trenci clasic, supradimensionat. Adauga o bluza cu volane si un batic in carouri pentru un touch extra feminin.