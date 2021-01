Au trecut 16 ani cu Angela Merkel și am putea crede că știm tot despre această doamnă de oțel, dar nu și despre tinerețea și iubirile Doamnei Cancelar. Înainte să părăsească funcția, ceea ce se va întâmpla în acest an, cancelarul își dezvăluie secretele. Și are destule. Ea este și va rămâne în istorie drept prima femeie cancelar din Germania.

La 16 ani de „domnie”, Angela Merkel se pregăteşte să părăsească această funcţie după ce s-a impus drept unul dintre cei mai mari lideri ai lumii, dar şi mai longeviv. Ea a ajuns în această funcţie în 2005.

Angela Merkel are 66 de ani. Și, după cum susțin apropiații ei, e posibil să renunţe complet la viaţa politică, după încheierea ultimului său mandat de cancelar. Va dori să se concentreze pe viaţa de familie. Iar viața ei de familie e interesantă. Anumite detalii s-au aflat chiar dacă ea a fost extrem de discretă tot timpul.

Tinerețea și iubirile Doamnei Cancelar

Angela Merkel a fost căsătorită de două ori. În prezent, este mamă vitregă, iar soţul actual e poreclit „Fantoma de la Operă”. Dar știați că numele ei, după care cunoscută și care apare în toate documentele oficiale, nu e al ei?

