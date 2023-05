Tina Turner, victima hipertensiunii arteriale netratate. Cine i-a donat un rinichi ca să o salveze

Tina Turner a scris odată un eseu pentru campania Show Your Kidneys Love, care militează pentru conștientizarea oamenilor asupra cauzelor bolilor de rinichi. În eseu, Tina Turner a spus multă vreme că nu și-a dat seama de importanța tratării hipertensiunii arteriale și a recunoscut că s-a pus „în mare pericol, refuzând să accepte realitatea că am nevoie de medicamente zilnice pentru tot restul vieții. ”

Ea a fost diagnosticată pentru prima dată cu hipertensiune arterială în 1978, „dar nu i-a păsat prea mult de asta”, a spus ea. Ani mai târziu, în 2009, a avut un accident vascular cerebral pentru că nu-și controla hipertensiunea. Ea a aflat că rinichii ei și-au pierdut 35% din funcție.

Insuficiența renală cronică este cunoscută ca „ucigaș tăcut”, deoarece „simptomele nu devin vizibile până când 80% din țesutul renal este pierdut”, a continuat Tina Turner. „Așa cum mi s-a întâmplat, hipertensiunea este una dintre cele mai frecvente cauze ale insuficienței renale”.

Tina Turner a început să facă dializă

„A fost singura mea opțiune, dar a fost deprimant să fiu conectată la o mașină ore în șir”, a scris ea. „În următoarele nouă luni, toată viața mea a fost despre dializă. Mi-am dat seama că lupta pentru vindecare este întotdeauna și o luptă pentru informații corecte”.

Pentru persoanele care se confruntă cu insuficiență renală, transplantul „este adesea tratamentul de preferat… în comparație cu o viață întreagă sub dializă”, explică Clinica Mayo. În aproximativ o treime din cazuri, aceasta implică un transplant de la un donator viu. Acesta a fost drumul pe care l-a parcurs Tina Turner, cu ajutorul soțului ei, scrie CBS News pe site-ul lor.

„Am avut noroc că Erwin s-a oferit să-mi doneze unul dintre rinichii lui. A fost primul pas către transplantul de rinichi, o procedură foarte complexă”, a scris ea. Turner și Bach, director muzical german, au fost împreună timp de 27 de ani înainte de a se căsători în 2013. Ei au locuit în Europa de zeci de ani, cel mai recent într-o casă de lângă Zurich, Elveția.

Transplantul de rinichi, o soluție

În autobiografia ei din 2018, „Tina Turner: My Love Story”, ea a scris că Bach „m-a șocat spunând că a vrut să-mi dea unul dintre rinichii lui”, a raportat Associated Press. Turner a adăugat că a fost „depășită de enormitatea ofertei sale”. După aceea, ea a descris că se simte „copleșită și ușurată că am trecut prin asta în viață”.

Însă în lunile care au urmat transplantului, ea a spus că a experimentat o serie „nesfârșită” de suișuri și coborâșuri, în timp ce corpul ei a încercat să respingă noul organ, ceea ce se poate întâmpla după astfel de proceduri. „Din când în când acest lucru a necesitat mai multe internări în spital”, a spus ea. „M-am tot simțit greață și amețită, am uitat lucruri și m-am speriat foarte mult. Aceste probleme încă nu s-au rezolvat complet. Am mai multe rețete și am mare grijă să urmez cu meticulozitate ordinele medicilor. Pentru că știu că pot avea încredere în ei și terapiile lor”.

Rata de supraviețuire a beneficiarilor de donații de rinichi s-a îmbunătățit de-a lungul anilor – trecând de la 66% în 1996-1999 la 78% în 2012-2015, potrivit unui studiu publicat în The New England Journal of Medicine. Potrivit studiului, pacienții care au primit donații de rinichi vii, cum ar fi cei de la Turner, au înregistrat, de asemenea, o rată de succes crescută.