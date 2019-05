Timmermans, un nou apel pentru România: „Nu mergeţi în acea direcţie şi implementaţi recomandările Comisiei”

Vice-președintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat un nou apel la adresa României, după reacțiile primite din partea unor politicieni români, privind avertismentul acestuia de activare a Articolului 7 în cazul României.





Frans Timmermans a declarat, miercuri, că prin scrisoarea din 10 mai, cerea autorităților române să nu renunțe la lupta anticorupție.

Timmermans a adăugat că este „foarte importantă” activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, în cazul statelor europene care nu respectă statul de drept.

„Am scris o scrisoare destinată preşedintelui, preşedinţilor celor două camere şi prim-ministrului, ca un pas preventiv: Nu este prea târziu, puteţi repara asta! Nu adoptaţi această legislaţie, nu reduceţi lupta împotriva corupţiei, nu mergeţi în acea direcţie şi implementaţi recomandările Comisiei”, a declarat vice-președintele CE.

„Cât priveşte România, încă avem şansa să prevenim, pentru că Parlamentul a adoptat legislaţia, dar nu este în aplicare. Încerc să conving instituţiile din România să nu facă acest pas”, a mai declarat acesta, în legătură cu activarea Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, conform romaniatv.ro.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că nu a răspuns încă scrisorii lui Frans Timmermans.

„Nu am răspuns încă domnului Frans Timmermans, dar pentru mine există o dezamăgire. Este pentru prima dată, iar în 9 ani cât am stat la Bruxelles în calitate de europarlamentar am văzut multe Comisii Europene, dar mie mi se pare că acum se acţionează politic. În momentul în care mai sunt două săptămâni până la alegeri, să trimiţi o astfel de scrisoare Guvernului României mi se pare nepotrivit”, a declarat Dăncilă.

Simona Halep joacă ACUM pentru GLORIA SUPREMĂ la Roma! Meciul e AICI

Pagina 1 din 1