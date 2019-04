Timișorenii pot verifica, GRATUIT, dacă suferă de hepatită C. Cei bolnavi primesc și tratament și nu au nevoie de trimitere de la medicul de familie

Timișorenii pot verifica, gratuit, dacă cumva suferă de hepatită C, în cadrul unui program amplu de screening. Mai mult decât atât, cei depistați pozitiv, vor benefia de tratament gratuit în valoare de 20.000 de euro. Aproape 30 de medici sunt implicați în acest proiect.





Pacienții pot veni la control zilnic, la Policlinica Spitalului Clinic de Urgență Județean Timișoara, camera 17, între orele 9 – 14,00, fără trimitere de la medicul de familie și fără să trebuiască să plătească ceva.

Infecţia cu virus hepatitic C (VHC) reprezintă o importantă problemă de sănătate publică globală. Prevalenţa viremică actuală estimată este de 1%, ceea ce corespunde unui număr de 71 de milioane de persoane viremice la nivel mondial. România are cea mai mare prevalenţă a infecţiei VHC din Europa (2.5%), cu peste 550,000 de persoane viremice. Ca urmare a caracterului asimptomatic al infecţiei, majoritatea pacienţilor infectaţi nu au cunoştinţă despre statusul lor VHC+; mai puţin de 5% dintre persoanele infectate sunt diagnosticate şi numai 1% dintre ele primesc tratament anual în lume (în România, la sfârşitul anului 2015, rata de diagnostic era de 10-20%, iar rata de tratatment de aproximativ 2%).

”În 2016, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat Strategia Sectorială Globală de Sănătate privind Eliminarea Hepatitelor Virale ca ameninţare pentru starea de sănătate a populaţiei pană în 2030. Prin acţiuni integrate de conştientizare, testare şi acces la terapie, OMS defineşte obiectivele specifice ale acestei strategii: reducerea incidenţei infecţiilor virale hepatitice cu 90%, diagnosticul a 90% din persoanele infectate, accesul la tratament a 80% din persoanele diagnosticate şi eligibile şi reducerea cu 65% a mortalităţii din cauză hepatică. Succesul acestei ambiţioase strategii globale este posibil prin fragmentarea ei în strategii/campanii de microeliminare (la nivel naţional, instituţional, variate grupuri ţintă etc.). Proiectul integrat de testare-diagnostic-tratament pentru subiecţii cu risc crescut de hepatită C care se adresează unităţilor medicale din România: HepC Awareness-Linkage to care-Epidemiological-Research-Treatment (HepC A.L.E.R.T.), dezvoltat de Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie (SRGH), în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni şi Centrele de Gastroenterologie şi Hepatologie din ţară (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara), Romanian Association for Liver Diseases (RoALD) şi Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH), are ca obiectiv principal punerea în practică la nivel instituţional în România a Strategiei Globale de Sănătate de Eliminare a Hepatitelor Virale ca ameninţare pentru starea de sănătate a populaţiei până în anul 2030. În acest sens, vor fi oferite teste rapide şi consumabilele necesare pentru ca orice pacient care accesează secţiile clinice ale spitalelor universitare regionale implicate (Institutul Clinic Fundeni, Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie “Octavian Fodor” Cluj-Napoca, Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi şi Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie Timişoara) să poată fi testat, iar pacienţii depistaţi ca infectaţi cu VHC să fie imediat evaluați şi tratați”, transmit reprezentanții Societății Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

