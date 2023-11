Cel mai cunoscut român de pe Tik Tok câștigă 50.000 de euro pe lună. Totul a pornit de la o glumă

Vali Spaidăr, unul dintre cei mai cunoscuți români de pe Tik Tok, a povestit cum a reușit să facă 50.000 de euro pe lună din această aplicație. El a declarat că a pornit de jos și că a reușit să adune urmăritori în timp.

„Personajul Vali Spaidăr care este pe internet? Mergând la petreceri, mergeam la nunți și botezuri, aveam și câte două trei pe seară, zi de zi, făceam live sau chiar câte un TikTok. Eu le postam, lumea le-a copiat și scriau anumite texte pe ele. Am devenit foarte viral, cred că cel mai viral. Alte mesaje mă supărau, altele nu, dar asta este. Am devenit viral din cauza ochilor mei”, a spus acesta.

Vali Spaidăr, despre substanțele interzise

Spaidăr a explicat și de ce mulți internauți îi spun Fază Lungă. El a declarat că a primit această poreclă pentru că are ochii mai mari, nu pentru că a consumat substanțe interzise, așa cum s-ar fi zvonit. Tiktoker-ul a recunoscut că merge des la petreceri, dar că nu are legătură cu drogurile.

„ Din cauza ochilor mei, sunt mai ochios. Nu neapărat că aș consuma ceva, că nu am consumat niciodată absolut nimic, substanțe interzise. Vreau să am grijă de sănătatea mea și nici nu-mi place. Când zic niciodată, absolut niciodată. Poate doar mergeam la petreceri și fără să-mi dau seama mi-a băgat cineva ceva în pahar și mi s-a făcut rău și de asta nici nu vreau să am treabă cu așa ceva”, a spus Spaidăr.

Cum a devenit viral pe Tik Tok

Vali Spaidăr a mai declarat că prietenii l-au încurajat să facă live-uri pe Tik Tok și că a început cu doar 2000-3000 de oameni pe live. El nu s-a așteptat să aibă succes așa rapid.

„M-am trezit într-o dimineață, dădeam scroll și nu mai vedeam nicio gagică, nu mai vedeam nimic, în afară de Vali Spaidăr. A doua zi la fel, a treia zi la fel. Am ieșit pe stradă și îmi ziceau prieteni de-ai mei, veri, cumetri, «apucă-te și tu să faci live-uri pe TikTok». Am zis că nu, prima dată, dar într-o zi am dat drumul, aveam 2000-3000 de oameni pe live. Cel mai mult am avut 6500”, a declarat vlogger-ul.

Vali Spaidăr, sume uriașe din Tik Tok

El a mai spus că stă doar cinci, șase ore pe Tik Tok și că câștigă 1500-2000 de euro pe zi. Spaidăr încasează 50.000 euro pe lună din această aplicație. Cei care îl urmăresc îi oferă sume de bani pe Tik Tok, numite cadouri sau trandafiri, pentru videoclipurile pe care le face sau pentru live-uri.

„Fac 50.000€ pe lună din TikTok. Cam 1500-2000 de euro pe zi”, a spus acesta pentru Cancan.