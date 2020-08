Tiberiu Argint și-a surprins fanii cu declarația de iubire pe care i-a făcut-o iubitei lui, nimeni alta decât Andreea Bălan.

Cine este Tiberiu Argint

Tiberiu Argint, noul iubit al Andreei Bălan, stă foarte bine la capitolul finanțe, spre deosebire de George Burcea, care nu producea atât de mult din teatru. Bărbatul este de ani buni manager la o companie daneză de lux care produce și proiectează telefoane, televizoare și aparate audio,“Bang&Olufsen”. S-a născut pe 19 octombrie 1984 și are 36 de ani, fiind de aceeași vârstă cu vedeta. Tiberiu Argint este fratele Soniei Argint, o cunoscută prezentatoare TV de la Televiziunea Română.

Tiberiu Argint, declarație de iubire, dar nu pentru Andreea Bălan

De curând, Tiberiu Argint a ieșit la o terasă împreună cu sora lui și, în timpul întâlnirii, cei doi și-au dorit să imortalizeze unul dintre momente. Ulterior, iubitul Andreei Bălan a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de sora sa și i-a făcut o declarație de iubire.

“Sister… The best friend you can never get rid of. Love ya, sis! (n.r.: Sora… Cel mai bun prieten de care nu poți scăpa niciodată. Te iubesc, sis!)” este descrierea pusă de Tiberiu Argint la poza de album cu sora lui.

Una dintre susținătoarele tânărului i-a scris: “Iubita ta seamănă foarte, foarte mult cu sora ta și cu mama ta!”. Andreea Bălan a reacționat la gestul iubitului ei și a dat un like fotografiei în care este “cumnata” ei.

Deși a fost întrebat și în urmă cu câteva ore dacă este sau nu împreună cu Andreea Bălan, Tiberiu Argint nu le-a răspuns curioșilor

Aceștia au fost însă lămuriți de un susținător al cuplului care a lăsat următoarele idei: “Sigur, da… Nu vezi că nu ratează Andreea Bălan niciun like pentru postările lui? Și nu numai, prea multe coincidențe, împreună în aceleași locuri. Și ambii au o postare în care vorbesc despre strălucirea în întuneric. Să îi ajute Dumnezeu să fie fericiți, bravo lor” .

La doar 6 luni de la despărţire Andreea Bălan s-a cuplat cu Tiberiu Argint

Andreea Bălan și-a refăcut viața la 6 luni de la despărțirea de George Burcea, chiar dacă cei doi sunt în plin proces de divorț. După separare, artista și actorul și-au aruncat cuvinte dure:

Îmi pare foarte rău că fostul meu soț lovește în mine și că nu gândește de multe ori, și uită că sunt mama copiilor lui, și că trebuie să aibă o relație civilizată cu mine, de dragul copiilor. Eu am încercat pe cât posibil să nu spun foarte multe lucruri și să nu dezvălui cu exactitate lucrurile urâte dintre noi, de dragul fetelor, dar se pare că el nu se poate abține, declara Andreea, potrivit cancan.