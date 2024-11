Monden Thrillerul impresionant și înfricoșător așteptat de toată lumea, premieră pe 6 decembrie







Primul sezon al serialului "The Day of the Jackal/ Ziua şacalului", cu Eddie Redmayne, Lashana Lynch şi Úrsula Corberó în rolurile principale, are premiera pe SkyShowtime pe 6 decembrie.

În primul sezon, un asasin singuratic de neegalat şi extrem de evaziv, Şacalul (Eddie Redmayne) îşi câştigă existenţa executând lovituri pentru cel mai mare preţ. Dar, după ultima sa crimă, întâlneşte un rival pe măsura sa: un ofiţer de informaţii britanic perseverent (Lashana Lynch) care începe o urmărire pe viaţă şi pe moarte a Şacalului prin Europa, lăsând în urma sa prăpăd.

O poveste antrenantă

Úrsula Corberó (Money Heist) în rolul Nuriei este acel personaj din centrul vieţii personale a Şacalului, care nu ştie cine este el cu adevărat.

Povestea din „Ziua şacalului” a fost dezvăluită pentru prima dată în romanul lui Frederick Forsyth din 1971, care urmărește un asasin misterios.

Fred Zinnemann a adaptat-o apoi pentru marele ecran în filmul său din 1973.

Acum, creatorul serialului „Top Boy”, Ronan Bennett, a transformat thrillerul într-un serial Peacock în 10 părți (difuzat pe Sky în Marea Britanie), cu Eddie Redmayne și Lashana Lynch.

Are 10 episoade

Cu Forsyth, în vârstă de 86 de ani, în calitate de producător consultant, Bennett a creat din Ziua şacalului o dramă dinamică care este un joc de-a șoarecele și pisica între un cameleon impecabil și agentul legii hotărât să îl oprească.

Abonamentele SkyShowtime Standard cu reclame, Standard şi Premium vor fi disponibile direct consumatorilor prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe dispozitivele Android, Android TV, Apple iOS, tvOS, Google Chromecast, televizoare LG conectate, televizoare Samsung Smart, precum şi prin site-ul www.skyshowtime.com.

Preţul lunar al abonamentului Standard cu reclame este de 3,99 euro; preţul lunar al abonamentului Standard Plus este de 5,99 euro, iar preţul lunar al abonamentului Premium este de 8,99 euro. Oferta de jumătate de preţ pe viaţă pentru abonamentul SkyShowtime Premium este de 4,49 euro.