Monden Theo Rose, vulnerabilă în fața fanilor: „N-am vrut să fiu slabă”







Theo Rose debuta în actorie în urmă cu doi ani, odată cu rolul primit în serialul „Clanul”, difuzat de Pro TV. Recent, vedeta și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre cea mai grea secvență pe care a avut-o de jucat în acest proiect.

Theo Rose a devenit cunoscută publicului prin muzică, însă în urmă cu doi ani a acceptat provocarea celor de la Pro TV și a debutat ca actriță în serialul românesc „Clanul”. Evoluția din cadrul proiectului este vizibilă, însă actrița a recunoscut că a avut parte de secvențe grele pe platourile de filmare, mai ales cele pentru ultimul sezon.

Cu toate că nu a avut experiență în domeniu, Theo Rose a mărturisit că a primit sprijinul iubitului ei, Anghel Damian, precum și al colegilor săi.

Theo Rose: „N-am vrut să fiu slabă”

Theo Rose a dezvăluit că personajul său a suferit transformări semnificative în sezonul al treilea, prezentând o latură mai întunecată a Verei. Pentru schimbarea personajului, vedeta a fost implicată în secvențe extrem de dificile, una dintre ele fiind subiectul unei discuții recente. Artista a recunoscut că a simțit teamă, dar a refuzat să cedeze și să arate slăbiciune, oferind tot ce are mai bun. De asemenea, a beneficiat de sprijinul necondiționat al colegilor de platou.

„O secvență grea, da! Mi-a fost frică de ea, nu vă mint. Însă, cea mai importantă deprindere pe care am căpătat-o jucând în Clanul este libertatea. Libertatea pe care o dau textului să-mi acceseze emoțiile reale.

Nu știu cum am făcut. Probabil din disperare. N-am vrut să fiu slabă și, mai mult decât atât, m-am gândit că ar fi bine să mă pot uita și peste câțiva ani la ce fac acum. M-a ajutat tare echipa. Sunt așa de treaba că m-am simțit foarte rapid în largul meu.

Nu mi-a mai fost frică de ridicol. N-am trecut printr-o durere ca cea a Verei, dar a trebuit să mi-o imaginez și să o simt cât de real posibil. Sunt convinsă că se putea mai mult, dar e un început.”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose, stânjenită de primele sale apariții în „Clanul”

Înainte de lansarea sezonului al treilea al serialului „Clanul”, Theo Rose a abordat o serie de subiecte referitoare la provocările pe care le-a întâmpinat. Artista a recunoscut că inițial se simțea stânjenită când apărea la televizor. Cu toate acestea, acum simte că a evoluat.

„Actoricește m-a provocat foarte mult și sunt foarte fericită de ce a ieșit. În sezoanele trecute, atunci când mă uitam la TV, eram ușor stânjenită, ăsta este un inside pe care îl spun, nu l-am mai spus, dar nu eram foarte mulțumită de performanța mea actoricească. De data asta, pot să remarc o evoluție.

Vera se schimbă foarte mult sezonul ăsta. În sezonul trei, oamenii o să descopere și o latură mai întunecată a Verei și cum alege ea să acționeze atunci când este pusă în dificultate și când se află în fața unor alegeri dificile”, a declarat Theo Rose, în urmă cu câteva luni, pentru Pro TV.

Cum a scăpat de anxietate

Vedeta povestea în urmă cu ceva timp că s-a confruntat și cu stări de anxietate. Cu toate astea, de cânda devenit mamă situația s-a mai îmbunătățit. Cântăreaţa a apelat la un terapeut pentru a ține sub control situaţia.

„Eu când am vorbit despre anxietate, am spart o bubă care era neapărat necesar de spart. Foarte mulți oameni, nu doar tineri, mi-au scris. Le-am oferit numărul de telefon al terapeutei mele. Nu știu dacă a făcut față, dar cred că am atins un subiect foarte delicat. Asta e o problemă cu care ne confruntăm foarte des în secolul ăsta și nu e nimic ce nu se poate rezolva. Mi-am dat seama că nu sunt singură și că foarte mulți oameni se confruntă cu asta. Mi-am dat seama că nu e un capăt de lume, ne revenim! Acum sunt mult mai bine, am și viața pe care mi-am dorit să o am. E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate”, a declarat vedeta.