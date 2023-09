Theo Rose, dezvăluiri din intimitate. Ce face regizorul serialului „Clanul” atunci când nu-l vede nimeni. Ce face regizorul din „Clanul” atunci când nu-l vede nimeni. Cântăreaţa și Anghel Damian sunt implicați serios, dincolo de filmările de la Clanul, în creșterea copilului. La începutul lunii iunie, artista a adus pe lume un băiețel pe nume Sasha Ioan.

Vedeta și-a reluat proiectele în televiziune și cele muzicale. Actrița din serialul „Clanul” este foarte încântată de fiul ei şi se consideră o norocoasă

Secvență din filmul Clanul. Sursa foto: Facebook

Aceasta a făcut câteva dezvăluiri din intimitate. Se pare că nu doar ea îi cântă copilului, ci și Anghel Damian. Dar numai atunci când nu-l vede nimeni. Mai mult, cei doi au o regulă strictă atunci când vine vorba despre somnul lui Sasha: în casă trebuie să fie liniște totală.

Vedeta de la „Vocea României” a declarat că se confruntă cu anxietatea. De când a devenit mamă situația s-a mai îmbunătățit. Cântăreaţa a apelat la un terapeut pentru a ține sub control situaţia.

„Eu când am vorbit despre anxietate, am spart o bubă care era neapărat necesar de spart. Foarte mulți oameni, nu doar tineri, mi-au scris. Le-am oferit numărul de telefon al terapeutei mele. Nu știu dacă a făcut față, dar cred că am atins un subiect foarte delicat. Asta e o problemă cu care ne confruntăm foarte des în secolul ăsta și nu e nimic ce nu se poate rezolva. Mi-am dat seama că nu sunt singură și că foarte mulți oameni se confruntă cu asta. Mi-am dat seama că nu e un capăt de lume, ne revenim! Acum sunt mult mai bine, am și viața pe care mi-am dorit să o am. E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate”, a declarat Theo Rose.