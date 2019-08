Salutări, oameni buni! Vă prezentăm doi oameni de excepție, talentați și cu suflet mare. Nu mai spunem de inspirație. Ei sunt Adrian Ungureanu și Ștefan Hâncu.

Ce realizează ei este ceva cu totul nou pe piața muzicală din România. Nu intrăm în detalii, pentru că mai bine îi ascultați, ca să vă dați seama despre ce e vorba.

Atât că spunem. Că ei realizează niște încrucișări de piese, de stiluri, ca într-un puzzle pe care îl faci, dar nu oricum, ci într-o ordine anume, capabilă să transmită emoție, mesaj.

„Astfel, publicul nostru a ajuns să audă versuri de Gică Petrescu pe muzica lui Frank Sinatra, Elvis Presley, Gipsy Kings sau Desperado (Antonio Banderas); versurile din piesele Holograf pe Creedence Clearwater Revival, Phoenix pe Beatles, Dan Spataru pe muzica lui Robbie Williams și așa mai departe. Totodată, am combinat piese extrem de dure, precum Painkillers de la Judas Priest, cu That’s All Right Mama de la Elvis Presley”, spune Adrian.

De doi ani, de când s-a constituit formația, stilul lor a prins. Tocmai de aceea au intrat și în atenția noastră, invitându-i în emisiunea ActReflect.

Până acum avut peste 30 de concerte, nu numai în București, dar și în alte orașe.

„Conceptele pe care le abordăm, sunt cunoscute, dar ceea ce face ȘlagărBusters este unic pe piața locală, iar la nivel global, sunt trupe care fac doar mici părți din ce facem noi”, o spune categoric Adrian Ungureanu.

Și sunt abia la început de drum. Noi vă dorim succes fără limite!

