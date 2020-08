Iată o frază pe care nici într-o mie de ani nu credeam că am s-o scriu sau am s-o citesc vreodată: în luna noiembrie a acestui an, pentru prima oară în istoria lor, s-ar putea ca Statele Unite ale Americii să nu mai poată ține niște alegeri libere și corecte, iar dacă președintele Trump va fi învins de Joe Biden, să nu mai poată realiza un transfer de putere legitim și pașnic, scrie Thomas L. Freedman

Pentru că, dacă jumătate din țară crede că voturile sale nu vor fi numărate în totalitate din cauza deliberatului sabotaj al Serviciului Poștal din SUA datorat actualei administrații, iar dacă cealaltă jumătate va crede, grație intervențiilor președintelui, că orice vot prin poștă în sprijinul lui Biden ar fi fraudulos, atunci nu vor rezulta doar niște alegeri disputate – nu de felul soluționării la Curtea Supremă a disputelor dintre Bush și Gore – ci ele vor însemna totodată și sfârșitul democrației americane știute de noi. De asemenea, nu este o exagerare dacă spunem că asta ar sădi sămânța unui nou Război Civil.

Așadar, eu, personal, am să mă plimb, am să fac jogging, am să sar, am să mă târăsc, am să alunec, am să merg cu bicicleta, am să fac excursii, am să fac autostopul, am să șofez, am să călăresc, am să fug, am să zbor, am să mă rostogolesc, am să mă las rostogolit, am să fiu transportat, am să merg mult pe jos, am să mă antrenez, am să merg la trap, am să merg cu camionul, am să merg țanțoș, am să plutesc, am să merg cu barca, am să rătăcesc, am să merg încet, am să mărșăluiesc, am să merg cu autuobuzul, am să merg cu taxiul, am să merg cu Uber, cu Lyft, cu scuterul, cu patinele cu rotile sau cu motocicleta, o să port mască facială, un scut facial, mănuși, vizieră, salopetă de protecție, salopetă spațială sau o salopetă umedă, dar tot am să ajung la nenorocita aia de secție de votare din cartier ca să mă asigur că votul meu în favoarea lui Joe Biden și a Kamalei Harris va intra în urnă și va fi numărat pe 3 noiembrie.

Și nu pentru că aș fi vreun liberal convins. Ci din cauză că au cred că America, în esență, este încă o țară de centru-stânga și de centru-dreapta și că e guvernată cel mai bine de cineva care poate întări aceste două tabere și va conduce din fruntea lor.

Cred că Biden este cel care poate face asta cel mai bine și că, în esență, acesta este și motivul atracției exercitate de el asupra multor americani.

Îmi dau seama că, în contextul unui vot pe timp de pandemie, pentru mulți americani, modul meu de abordare nu este o soluție din niște motive care nu au nicio legătură cu Trump.