Potrivit ziarului, nu a reușit să facă selecția, întrucât pentru aceasta trebuia să desfășoare o „mică armată” de fotografi în întreaga lume, iar acest lucru este imposibil acum. În plus, restricțiile de călătorie înseamnă că, deocamdată, recomandările turistice nu au prea mult sens.

Așadar, ziarul le-a cerut cititorilor să-și prezinte propriile sfaturi de călătorie despre locurile lor preferate. New York Times a primit mai mult de 2.000 de răspunsuri și, dintre toate, a selectat 52.

Care sunt destinațiile alese

Această listă include un oraș spaniol, Córdoba, grație recomandării trimise ziarului american de către Fernando Moreno Reyes, director de marketing, care locuiește la Madrid. Bărbatul explică faptul că s-a născut la Córdoba, dar abia în timp ce mânca hummus la Ierusalim a înțeles cu adevărat unicitatea orașului andaluz.

„Degustând pasta de năut, am recunoscut tehnicile salmorejo, un piure din pâine, roșii și usturoi din Cordoba”, spune el. În plus, subliniază faptul că în Córdoba există o „coexistență magică” a culturilor arabă, ebraică și creștină, și că are mai multe locuri înscrise în Patrimoniu Mondial UNESCO decât oricare alt oraș.

„Dar nu doar clădirile frumoase te vrăjesc. Străzile înguste miros primăvara a iasomie și flori de portocal și, o dată pe an, locuitorii orașului își deschid curțile interioare ale caselor, dezvăluind grădini complicate și intimitatea vieții lor”, subliniază el.

Moreno spune că turiștii din Spania uită adesea să treacă prin Córdoba, fiind mai atrași de Barcelona sau de Sevilla. „Oamenii nu cunosc istoria Cordobei. Pentru mine, orașul este un vis transformat în realitate”.

O minune spaniolă

Printre recomandările The New York Times se numără și o altă destinație spaniolă: Camino de Santiago. În acest caz, recenzia este făcută de Sam Michaux, care spune că a parcurs traseul împreună cu bunicul său, care are 80 de ani și este catolic.

„Traseele noastre au fost ocazii în care el mi-a tansmis istoria familiei și o viață de înțelepciune, presărată cu coride și tapas”, spune el. „Prima noastră călătorie a fost în 2007, după ce doi dintre frații săi au murit.

Nu mă așteptam să îmi placă; ideea era că trăim suferința noastră pentru strămoșii noștri. În schimb, am apreciat meditația și tovarășii de călătorie pe care i-am întâlnit pe drum”, spune el, înainte de a afirma că s-au întors de mai multe ori, cu alți membri ai familiei.

„Tatăl meu a murit recent. Bunicul meu și cu mine sperăm să ne întoarcem pe Camino anul viitor și să parcurgem ultimii 100 de kilometri pe ruta franceză, în amintirea lui. Bunicul meu crede că o completare a traseului Camino ar elibera sufletul tatălui meu din purgatoriu. Pentru mine ar fi o ocazie de a reflecta, în semn de recunoștință”, conchide el.

Celelalte destinații

Acestea sunt celelalte destinații recomandate de The New York Times: Țara Galilor de Sud, Insulele Mariane de Nord, India, Isfahan – Iran, Los Llanos -Columbia, Siwa Oasis – Egipt, „Triunghiul de aur” din Montana, Malpaís – Costa Rica, Dakar – Senegal, Biserica St. James the Less din Londra, Medina din Marrakech – Maroc, Muntele Nanda Devi – India, Traseul Laugavegur – Islanda, Wadi Rum – Iordania, Aruba, Kaohsiung – Taiwan, Highlands – Scoția, Lacul Michigan, Niansogoni – Burkina Faso, Asuncion – Paraguay, Parcurile din sudul Londrei – Anglia, Beirut – Liban, Siberia – Rusia, Andros – Grecia, România, East Haddam – Connecticut, Parcul Național Munții Yarra – Australia, Parcul Național Bryce Canyon – Utah, Huanchaco – Peru, Jimmy’s Beach, New South Wales – Australia, Universitatea Cambridge – Anglia, Lahore – Pakistan, Svalbard – Norvegia, Alberta – Canada, Santa Rosa – California, Haiti, Ladakh – India, Hokkaido – Japonia, Tappan Zee de pe râul Hudson, North Arkansas, Tagaytay – Filipine, Milford Sound – Noua Zeelandă, Gates of the Arctic National Park and Preserve – Alaska, Con Dao – Vietnam, Kârgâzstanul de Nord, Table Mountain, Cape Town – Africa de Sud, Turku – Finlanda, Deșertul Rawah – Colorado, Valea râului Methow – Washington.