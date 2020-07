Grupul de Comunicare Strategică a anunţat duminică alte 1.120 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore. Bilanţul este de 44.798 de persoane infectate. De asemenea, 22 de persoane au decedat, numărul total ajungând la 2.187. În ultimele 24 de ore au fost făcute 15.098 de teste, 6.419 fiind la cerere.

În acest context, medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara vine cu o ipoteză care dă peste cap tot ce se ştie despre testele pentru depistarea SARS-CoV-2. Musta a fost în direct la emisiunea Fotbal Look, de la postul de televiziune Look Plus, şi a comentat situaţia de la CFR Cluj.

Medicul este de părere că s-a făcut o eroare în ceea ce priveşte această situaţia, dar a precizat că testărilor pot fi şi „fentate”.

„Există riscul ca testele să fie pozitive la prima testare, iar la a doua testare nu, dacă pacienţii ştiu să fenteze mecanismul, chiar să îl fenteze”, a spus cunoscutul medic.

Discuţiile au apărut după ce mai mulţi fotbalişti şi angajaţi ai campioanei en titre, CFR Cluj, în total 26 de oameni, au fost infectaţi cu SARS-CoV-2. Deşi testele au stabilit că aceştia au fost infectaţi cu noul coronavirus, ulterior, după ce au fost retestaţi, au primit ultimele rezultate, iar toate sunt negative.