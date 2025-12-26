Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Noaptea de coșmar de la TVR și Execuția lui Ceaușescu. Cine au fost, de fapt, „teroriștii”? Cine a tras în noi după 22? Misterul teroriștilor și execuția După euforia libertății, a urmat iadul. În partea a doua, Adrian Sârbu povestește ce s-a întâmplat în noaptea de 22 spre 23 decembrie în clădirea Televiziunii Române, sub ploaia de gloanțe.

Psihoza teroriștilor: Cine trăgea și de ce am ajuns să ne împușcăm între noi? Haosul militar: Ordine contradictorii, rachete și elicoptere fantomă. Procesul și Execuția: De ce a fost trimis Stănculescu să-l lichideze pe Ceaușescu? A fost justiție sau crimă politică? Ne-am recâștigat demnitatea sau am fost doar pioni? O mărturie directă din mijlocul evenimentelor care au însângerat nașterea democrației românești.

Material preluat cu acordul Aleph News, prin amabilitatea lui Adrian Sârbu.