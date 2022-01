Teroare la granița cu România. Alarmele sună într-o nebunie. Este iadul pe pământ. VIDEO

Oficialii din Ucraina se plâng de faptul că Rusia ar fi declanșat un război hibrid, iar parte din această agresiune este înmulțirea alertelor cu bombă. În ultima perioadă, elevi din Ucraina au participat la exerciţii de urgenţă organizate în şcoli, în urma unei serii de false alerte cu bombă care au condus la evacuarea mai multor şcoli, în mai multe oraşe ucrainene.

Un genist ucrainean întreabă elevi, într-o clasă, la Kiev, cât explozibil cred ei că poate intra într-o bufniţă împăiată, pe care o agită în faţa lor, conform huffpost.com.

Bufniţa poate să conţină un kilogram de explozivi. O cantitate care poate să ucidă toate persoanele care se află în jurul ei pe o rază de cinci metri şi să rănească persoane care se află la până la 15 metri distanţă, le explică adolescenţilor tăcuţi inspectorul principal al Unităţii de deminare, Oleksandr Şcerbîn.

Ukrainian #Schools train for bomb alerts

Ukrainian law enforcers organized emergency drills after a series of hoax bomb alerts this year forced the evacuation of schools in the capital Kyiv & other cities.#Reuters @tammywright1962 #Ukraine pic.twitter.com/N0WLUMs9Hj

