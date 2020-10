E vorba de faptul că președintele american pregătește lansarea unei operațiuni numite „The Storm” (Furtuna) în cursul căreia urmează să fie arestați membri ai Statului Paralel (Deep State), dar și lideri democrați implicați în acțiuni oculte, precum Hillary Clinton.

Argumentul principal al acestei teorii complotiste este mesajul prin care Trump a anunțat că este infectat cu SARS-Cov-2, mai precis ultima propoziție: „We will get through this TOGETHER!” (Vom trece prin asta împreună). Adepții teoriei (în principal cei afiliați mișcării QAnon), cred că TOGETHER (Împreună) e un cuvânt codificat și adevăratul sens este TO GET HER (Să punem mâna pe Ea), cu referire la Hillary Clinton și complicii ei.

„Ei cred că adevăratul motiv pentru care se află în carantină este să-l izoleze departe de complotiștii DEEP STATE, astfel încât THE STORM să poată începe și nimeni să nu poată ajunge la el. Mai precis, când vor începe arestările în masă, el să fie protejat ”, spune Travis View, co-gazdă a podcastului QAnon Anonymous, care se ocupă de năucitoarele teorii ale conspirației care au căpătat o amploare extraordinară în Statele Unite

Kathleen Stansberry, profesor asistent la Universitatea Elon e de părere că „atunci când se confruntă cu fapte care contrazic viziunea lor asupra lumii, în loc să-și pună sub semnul întrebării ideile, ei inventează lucruri care să le apere modul de a vedea lucrurile”.

Mișcarea underground Qanon, care a căpătat în ultimii ani o influență uriașă ăn SUA în ciuda încercărilor platformelor de socializare de a o elimina prin închiderea a zeci de mii de conturi, susține, fără dovezi că o conspirație a unor de pedofili care se închină lui Satana conduce o rețea globală de trafic de copii și complotează împotriva președintelui Donald Trump. Potrivit lor, Trump planifică să regleze conturile cu acest grup printr-o operațiune numită „Furtuna”, în care mii de membri ai Deep State și Partidului Democrat vor fi arestați.

Oricât de tare ar semăna această teorie cu o halucinație. un sâmbure de adevăr există. În Statele Unite se strâng din greu probe împotriva celor care au pus la cale operațiunea Russiagate menită să-l elimine politic pe Donald Trump, iar această anchetă vizează atât Partidul Democrat, cât și Deep State.